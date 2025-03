Aluguel de roupas para festa em Belém cresce, mas desafios econômicos impactam o setor

O aluguel de roupas para festa tem se consolidado como uma alternativa viável e acessível para quem deseja estar bem-vestido em grandes eventos sem precisar investir em peças caras e pouco reutilizáveis. Em Belém, o setor se mantém aquecido, impulsionado por casamentos, formaturas e celebrações sociais, mas empreendedoras enfrentam desafios como a necessidade constante de renovação do estoque, a concorrência e os impactos da economia sobre o comportamento do consumidor.

Empresárias do ramo destacam que, nos últimos anos, o aluguel tem sido mais valorizado do que a compra, tanto pela economia quanto pela praticidade. No entanto, fatores como a inflação e a redução do número de eventos em algumas épocas do ano podem dificultar o crescimento do setor.

Demanda varia conforme calendário de eventos

A procura por vestidos de festa, ternos e trajes para cerimônias segue um padrão sazonal bem definido. De acordo com Meire Gaia, proprietária de um ateliê de aluguel de vestidos no bairro do Mangueirão, os meses mais movimentados são dezembro e janeiro, além de setembro, quando há muitos casamentos e formaturas.

“A busca por vestidos aumenta nessas épocas porque há uma grande concentração de eventos. Para formaturas, os meses de maior demanda são fevereiro, março e novembro. Já os casamentos movimentam o setor o ano inteiro”, explica Meire.

Meire Gaia. (Foto: Igor Mota)

Claudia Sabá, gerente de uma loja de aluguel de trajes de casamento no bairro do Marco, concorda e acrescenta que o setor enfrenta uma queda no primeiro semestre do ano.

“O mercado de aluguel de roupas já foi melhor. Hoje, a procura tem diminuído nos primeiros meses do ano, e a partir de setembro é que vemos uma recuperação. O pico acontece entre novembro e dezembro, devido às festas de formatura ABC e casamentos”, afirma.

Eliana Costa, dona de um ateliê de aluguel de trajes finos no bairro da Pedreira, lembra que, após a pandemia, a demanda caiu, mas dezembro continua sendo o mês de maior movimentação.

“A pandemia impactou bastante o setor. Antes, o fluxo de clientes era mais estável ao longo do ano. Agora, percebemos que há um período de baixa maior, especialmente no primeiro semestre”, pontua.

Tendências da moda definem escolhas dos clientes

Assim como em outros segmentos do vestuário, o aluguel de roupas para festa também é fortemente influenciado pelas tendências da moda.

Segundo Meire Gaia, os clientes buscam modelos que estejam em alta. “Hoje, os vestidos ‘tomara que caia’ são os mais procurados. As pessoas seguem o que está sendo usado por celebridades e influenciadores”, diz.

(Foto: Igor Mota)

Claudia Sabá ressalta que a necessidade de renovar constantemente o acervo de roupas para acompanhar as tendências é um dos grandes desafios do setor. “Os clientes são muito exigentes. Se uma loja não acompanha as mudanças da moda, pode perder público. É essencial estar sempre investindo em novas peças e modelos”, explica.

Eliana Costa reforça que os clientes buscam sofisticação e exclusividade. “Vestidos de festa e ternos são os itens mais alugados. A preferência é sempre por modelos elegantes e modernos. Mas há também quem procure algo mais clássico, dependendo da ocasião”, diz.

Quanto custa alugar um traje de festa em Belém?

Os preços do aluguel variam de acordo com o modelo, a exclusividade da peça e a loja escolhida. Meire Gaia afirma que, em seu ateliê, os valores ficam entre R$ 250 e R$ 400, já incluindo ajustes e higienização do traje.

Na loja gerenciada por Claudia Sabá, os preços são um pouco mais acessíveis. “Aqui, trabalhamos com uma faixa de valor entre R$ 80 e R$ 300. Os trajes de primeira locação, que são peças novas e exclusivas, têm um custo mais elevado, chegando a R$ 300”, explica.

No ateliê de Eliana Costa, os preços são semelhantes, com uma média de R$ 200. “O valor pode variar conforme o modelo escolhido. Temos opções mais sofisticadas, que naturalmente custam um pouco mais”, diz.

As empreendedoras destacam que a maioria das lojas oferece serviços adicionais, como ajustes personalizados, reservas antecipadas e até mesmo parcelamento do pagamento. “Não cobramos caução, e para trajes de primeira locação solicitamos 50% do valor na assinatura do contrato”, conta Eliana Costa.

A preferência pelo aluguel cresce, mas desafios persistem

Embora ainda exista um público que prefere comprar vestidos e ternos para eventos especiais, os empresários do setor percebem uma mudança no comportamento dos clientes.

“O aluguel tem sido mais valorizado nos últimos anos. As pessoas estão percebendo que faz mais sentido economizar alugando uma peça sofisticada do que investir em uma roupa cara que dificilmente será usada novamente”, afirma Meire Gaia.

(Foto: Igor Mota)

Claudia Sabá concorda, mas aponta que a concorrência e os custos operacionais são desafios constantes. “O mercado é competitivo. Precisamos oferecer qualidade e variedade para atrair clientes. Além disso, o custo dos vestidos subiu nos últimos anos, e a inflação faz com que as pessoas pensem duas vezes antes de gastar com aluguel de roupas”, diz.

Eliana Costa reforça que a fidelização do cliente é essencial para o sucesso no setor. “Nosso maior desafio é manter a clientela interessada, sempre trazendo novidades e mantendo preços acessíveis. O comportamento financeiro do país impacta diretamente o consumo, e precisamos nos adaptar a isso”, afirma.

Um mercado com potencial de crescimento

Mesmo com os desafios, o mercado de aluguel de roupas para festa em Belém continua sendo uma alternativa viável tanto para os clientes quanto para os empresários. A busca por opções mais sustentáveis, aliada à necessidade de economia, tem levado mais pessoas a optarem pelo aluguel em vez da compra.

A tendência é que o setor continue crescendo, impulsionado pela demanda sazonal e pela popularização da moda sustentável. “O aluguel é uma opção inteligente para quem quer estar bem-vestido sem gastar muito. A concorrência é saudável, e há espaço para todos no mercado”, finaliza Meire Gaia.

Para as empreendedoras, o segredo para se destacar é manter um bom atendimento, renovar constantemente o estoque e oferecer preços competitivos. Enquanto eventos como casamentos e formaturas continuarem acontecendo, o aluguel de trajes seguirá sendo uma escolha atrativa para os belenenses.