Novo golpe do Pix no Pará promete retorno para investimentos falsos

Um novo golpe praticado via Pix tem acumulado vítimas no Pará. A armadilha virtual consiste em prometer retornos financeiros para depósitos tabelados que vão de R$400 a R$4.000. No anúncio do falso investimento, a pessoa que aplica o golpe promete que após receber um depósito de R$400, irá devolver R$1.200, por exemplo. A telefonista Odneia Ribeiro está completamente triste e ainda sem reação após perder R$800. Ela viu o anúncio do suposto investimento no Instagram de uma conhecida e enviou um Pix de R$400. Após pedir o comprovante da transferência feita por Odneia, a anunciante, chamada Mickelly Silva, disse que o "pacote" tinha esgotado e que precisava de mais R$400 para liberar o valor. Quando Odneia disse que não tinha o montante, Mickelly teria então convencido a vítima a pagar mais R$200 para a compra de um novo pacote de investimentos, mas quando Odneia fez o depósito, recebeu a notícia de que o outro pacote também tinha esgotado. Ela ainda chegou a fazer um terceiro depósito, também de R$200, na tentativa de reaver o dinheiro, o que não ocorreu.

"Ela é conhecida [no município] de Maracanã, lá do meu interior. Ela postava várias fotos dela na balada e eu sempre curtia. Quando foi ontem (sábado, dia 2) ela fez uma postagem de pessoas que estavam investindo dinheiro e eu perguntei na mensagem privada como funcionava. Ela disse que era verdade e que iria se responsabilizar pelos valores. Depois ela não respondia mais. Foi quando eu entrei em contato com as pessoas de Maracanã para conseguir o número dela e ela mandou um áudio dizendo que não era ela, pois a conta dela foi hackeada e disse para eu denunciar. Mas eu disse que não fazia sentido porque ela postou stories dela. E ela não alertou que tinha sido hackeada, que é a primeira coisa que a gente faz quando acontece essas coisas", diz Ribeiro. Todas as transferências foram feitas para um homem chamado Samuel Lima da Silva.

Depois de Mickelly ter negado autoria do golpe, Odneia publicou a história nas redes sociais e diversas pessoas responderam que já foram vítimas do mesmo golpe. Uma delas, inclusive, afirmou que ficou com vergonha de fazer a denúncia. "É importante denunciar para outras pessoas não caírem. Ninguém quer falar que foi feito de besta, claro, mas nem eu, e nenhuma outra pessoa mais, merece passar por isso. Não sei como vou pagar meu aluguel este mês", lamenta Odneia, que até pegou dinheiro emprestado da irmã para investir. Ela ainda não conseguiu fazer um boletim de ocorrência por conta do nervosismo, mas diz que pretende realizar um com o objetivo de levar até o banco que utiliza para tentar receber o dinheiro de volta.

