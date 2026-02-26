Norte terá R$ 50 milhões em recursos federais de novo edital de inovação da Finep

Empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão acesso exclusivo a R$ 300 milhões em recursos federais para desenvolver projetos inovadores. O montante integra a nova chamada pública de subvenção econômica lançada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), dentro da segunda rodada do programa Mais Inovação.

A distribuição dos recursos foi definida por recorte regional: R$ 150 milhões para o Nordeste, R$ 100 milhões para o Centro-Oeste e R$ 50 milhões para o Norte. A proposta é reduzir a concentração histórica de investimentos em inovação nas regiões Sul e Sudeste e fortalecer os ecossistemas produtivos locais.

As empresas interessadas têm até 7 de abril para submeter projetos. Para concorrer, é necessário demonstrar risco tecnológico e impacto positivo para o desenvolvimento regional. O edital exige nível de maturidade tecnológica (TRL) entre 3 e 9 — o que inclui desde a fase de protótipo até soluções próximas da entrada no mercado.

A chamada está alinhada às seis missões estratégicas da Nova Indústria Brasil (NIB). Entre os setores contemplados estão agroindústria e segurança alimentar, saúde e biotecnologia, infraestrutura, saneamento e moradia. Também entram no escopo iniciativas de transformação digital, bioeconomia, transição energética e projetos ligados à soberania e defesa nacional.

Podem participar empresas brasileiras com faturamento anual de até R$ 90 milhões. Desse total, 30% dos recursos serão reservados para micro e pequenas empresas com receita de até R$ 4,8 milhões. Esse público contará com apoio técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), parceiro da Finep na execução do edital.

Empresas com faturamento inferior a R$ 1 milhão também estão aptas a concorrer, desde que comprovem histórico de participação em programas de fomento, como os promovidos por Finep, Sebrae, Sudene, Sudam ou Sudeco.

Cada proposta poderá solicitar entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões, com prazo de execução de até 24 meses. Segundo o presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, o objetivo é impulsionar a neoindustrialização a partir das vocações regionais e ampliar o acesso aos instrumentos de subvenção econômica.

O edital completo e as regras para submissão estão disponíveis no site da Finep.