Inscrições para programa trainee no setor de açúcar e etanol terminam nesta sexta (27)

Seleção é voltada a recém-formados de diversas áreas, com atuação presencial em Ulianópolis (PA) e cadastro on-line até 27 de fevereiro

O Liberal
fonte

Empresa abre oportunidades para interior do estado (Foto: Banco de Imagens/Freepik)

Recém-formados que desejam ingressar no setor sucroenergético, que integra a produção de açúcar, etanol (anidro/hidratado) e bioeletricidade a partir da cana-de-açúcar, têm até sexta-feira (27) para se inscrever no Programa Trainee 2026 da Pagrisa. A empresa, produtora de açúcar e etanol instalada em Ulianópolis, no Sudeste do Pará, busca novos talentos para integrar e renovar seu quadro de profissionais.

Voltado a quem concluiu o ensino superior recentemente ou está em fase final de graduação, o programa contempla diferentes áreas de formação. Podem participar candidatos formados ou com previsão de conclusão até maio de 2026 nos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Psicologia, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Economia e Agronomia.

Um dos critérios estabelecidos é o tempo de formação: o candidato deve ter concluído a graduação entre 2022 e 2026, respeitando o limite máximo de três anos desde a colação de grau. Quem não atender a esse requisito será automaticamente desclassificado.

Além da formação acadêmica compatível, é indispensável ter disponibilidade para atuar presencialmente, em jornada integral, na unidade da empresa em Ulianópolis. A exigência reforça o perfil do programa, que prevê imersão na rotina operacional e administrativa da companhia.

De acordo com a empresa, as vagas fazem parte da estratégia de investimento na formação de novos profissionais e na renovação de equipes, preparando lideranças e especialistas alinhados às demandas do setor produtivo. O Programa Trainee é considerado uma porta de entrada para quem busca crescimento estruturado, com acompanhamento e possibilidade de desenvolvimento interno. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Gupy, no endereço pagrisа.gupy.io, até o dia 27 de fevereiro de 2026.

