No Pará: Veja quantas pessoas serão beneficiadas pelo Auxílio Brasil

Levantamento do Ministério da Cidadania, que coordena o programa Auxílio Brasil, divulgou que 1.150.738 famílias dos 144 municípios do Pará serão atendidas pelo Auxílio Brasil em julho. Segundo a pasta, que envia recursos para o pagamento dos benefícios nos municípios, mais de R$ 453,6 milhões serão destinados ao estado em julho. O valor médio a ser pago por família no Pará neste mês é de R$ 411,65. As informações são do Governo Federal.

Em toda região Norte, mais de 2,16 milhões de famílias, de 450 municípios dos sete estados, serão atendidas pelo Auxílio Brasil em julho. O valor destinado ao pagamento supera os R$ 868,53 milhões.

O Auxílio Brasil integra, segundo o governo, várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda. Trata-se de programa social de transferência direta e indireta de renda, destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. O governo destaca que, além de garantir uma renda básica, o programa busca estimular a emancipação dessas famílias para que alcancem autonomia e superem situações de vulnerabilidade social.

No Brasil

Em julho, o Auxílio Brasil atenderá, em todo país, mais de 18,13 milhões de famílias. O benefício chegará a 5.570 municípios e o valor total destinado ao pagamento do programa neste mês supera a marca de R$ 7,3 bilhões.

Quem tem direito?

Têm direito ao Auxílio Brasil famílias em situação de extrema pobreza, em situação de pobreza, e famílias em regra de emancipação.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00. Já as famílias em situação de pobreza são aquelas com renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

Como ter acesso ao benefício?

Para ter acesso ao Auxílio Brasil, as famílias que preencherem os requisitos devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O cadastro pode ser feito no seguinte endereço eletrônico: https://cadunico.dataprev.gov.br/#/home

Feito o cadastro, o interessado deve confirmar os dados em uma entrevista presencial que será realizada em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) das prefeituras.