CadÚnico tem prazo prorrogado; veja até quando pode se inscrever no programa

O prazo para inscrição no programa Cadúnico terminaria nesta sexta-feira (15), mas foi adiado para até o dia 31 de julho. O CadÚnico é uma plataforma que registra as informações de famílias de baixa renda no Brasil para que esta população tenha acesso aos programas disponibilizados pelo Governo Federal. Veja como realizar o cadastro e quem está apto para receber.

VEJA MAIS

Como fazer a inscrição no Cadastro Único?

A inscrição no Cadastro Único deve ser feita presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em Postos de Atendimento do Cadastro Único do município.

Quem pode se inscrever no Cadastro Único?

- Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;

- Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos;

- Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo;

- Pessoas que moram sozinhas - constituem as chamadas famílias unipessoais;

- Pessoas que vivem em situação de rua.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)