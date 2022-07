Cadastro Único: saiba como atualizar os dados e obter o comprovante de inscrição

Uma das principais maneiras de famílias de baixa renda serem incluídas em programas federais, como o Auxílio Brasil e Tarifa Social de Energia Elétrica, é o Cadastro Único (Cadúnico). Porém, para conseguir obter os benefícios, é necessário estar com seus dados atualizados e seguir regras específicas para que a inscrição seja avaliada. Por isso, o Oliberal.com listou como atualizar o cadastro e a documentação necessária.

Quem pode se inscrever no Cadastro Único?

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos; Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo; Pessoas que moram sozinhas - constituem as chamadas famílias unipessoais; Pessoas que vivem em situação de rua.

Como se inscrever no Cadastro Único?

Pelo aplicativo Cadastro Único é possível realizar um pré-cadastro. Essa etapa é opcional e tem o objetivo de agilizar o processo presencial, que deve ser feito no prazo de até 120 após o primeiro procedimento. A inscrição no Cadastro Único é feita presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município ou em Postos de Atendimento do Cadastro Único.

Documentação necessária

Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento; CPF; Carteira de Identidade – RG; Carteira de Trabalho; Título de Eleitor; Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) – somente se a pessoa for indígena.

Entrevista de cadastramento

Após procurar o CRAS ou um posto do CadÚnico, o responsável deve realizar uma entrevista social, com um funcionário que fará perguntas sobre diversos aspectos da realidade da família. Lá, o interessado irá receber um comprovante de cadastramento.

NIS

Ao inserir os dados da família no Cadastro Único, o sistema irá checar se as pessoas que compõem o grupo familiar já possuem um Número de Identificação Social (NIS). Se não tiverem, um será atribuído a elas.

Como atualizar os dados do Cadastro Único?

Ao se inscrever no CadÚnico, a família se compromete a atualizar os dados sempre que alguma mudança acontecer ou, pelo menos, a cada dois anos. No entanto, o poder público também convoca as famílias por meio de cartas e telefonemas. Anualmente, o governo realiza uma ação de revisão social.

Para atualizar, é necessário ir até um CRAS ou posto de Cadastro Único. Caso a família não atualize seu registro em até 4 anos, o cadastro pode ser excluído. Por isso, é de extrema importância que os dados estejam atualizados.

Como consultar os dados?

Para saber se está cadastrado ou se precisa atualizar os dados, basta checar o registro no aplicativo Meu CadÚnico.

Comprovante de inscrição

Para emitir o comprovante de inscrição o interessado pode acessar o site; o aplicativodo programa, ou ir presencialmente em algum posto de Cadastro Único.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)