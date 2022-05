Saiba como fazer o cadastro do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família

O governo federal implementou em novembro de 2021 o Auxílio Brasil, programa de redistribuição de renda que substituirá o Bolsa Família. Os beneficiários do programa receberão um valor maior do que o anterior e este ano o número de pessoas que tiveram acesso ao programa chegou a aproximadamente 18 milhões.

VEJA MAIS

O cadastramento no auxílio será feito pelo Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. O sistema reúne informações sobre famílias de baixa renda no país, e por meio dele, os governos federal, estadual e municipal identificam os brasileiros alvos dos programas sociais.

Como fazer o cadastro para o Auxílio Brasil?

Para ter direito ao Auxílio Brasil, é necessário criar uma conta no CadÚnico. Para isso, um membro da família com mais de 16 anos deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou posto de atendimento do CadÚnico na cidade. A pessoa que fizer o cadastro será o Responsável Familiar. No momento do cadastro, o Responsável Familiar deverá apresentar o CPF e título de eleitor, além de uma cópia dos documentos abaixo de cada membro da família.

Documentos necessários para cadastro no CadÚnico:

Certidão de Nascimento; ou

Certidão de Casamento; ou

CPF; ou

Carteira de Identidade - RG; ou

Carteira de Trabalho; ou

Título de Eleitor; ou

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) - somente se a pessoa for indígena.

Depois da entrega de documentos, será realizada uma entrevista com o Responsável, onde responde para um entrevistador social informações sobre a composição da família, características do domicílio, despesas, grau de escolaridade dos integrantes, entre outros dados.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)