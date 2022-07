Governo prorroga prazo para atualização do CadÚnico após filas se formarem em todo o País

O Governo Federal prorrogou o prazo de atualização do Cadastro Único (CadÚnico), registro com informações das famílias de baixa renda existentes no país para inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda. A medida foi tomada após longas filas de beneficiários do Auxílio Brasil se formarem em vários locais de atendimento no País, para atualização dos dados. As informações são do G1 Naconal.

Veja os novos prazos

Com a mudança, as famílias que atualizaram o CadÚnico pela última vez em 2016 e 2017 e teriam que atualizar até esta sexta-feira (15), podem fazer a atualização até 31 de julho.

Para a revisão cadastral, no caso das famílias que estão há mais de dois anos sem atualizar os dados, a data-limitepara evitar o bloqueio do Auxílio Brasil foi adiada de julho para outubro.

Já a data-limite para atualização cadastral para evitar o cancelamento da Tarifa Social de Energia Elétrica foi adiada de novembro para dezembro deste ano.

Para aquelas famílias que deveriam atualizar os dados até 31 de julho por causa de problemas cadastrais, o prazo foi prorrogado até 31 de dezembro.

As regras foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (14).

Filas

O beneficiário que não faz a revisão cadastral no prazo estipulado, pode ter o benefício bloqueado e, posteriormente, cancelado. Por isso, ao longo da semana, várias filas têm se formado em frente às centrais de atendimento do CadÚnico de Belém e Ananindeua. Na central da Augusto Montenegro, em Belém, por exemplo, já havia fila na madrugada desta quinta-feira (14).

A revisão cadastral dos beneficiários dos programas sociais é realizada anualmente pelo Ministério da Cidadania, que convoca as famílias que estejam com os dados do CadÚnico sem atualização há mais de 2 anos.

É possível verificar se está na lista de revisão cadastral através de mensagens nos comprovantes de pagamento dos benefícios ou nos postos da prefeitura que cuidam do Cadastro Único.

A atualização cadastral deve ser feita presencialmente, nos postos da prefeitura que cuidam do CadÚnico.