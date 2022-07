Auxílio Emergencial: saiba como receber o novo beneficio que pode chegar a R$600

O Auxílio Emergencial foi um benefício pago pelo Governo Federal para os brasileiros que estavam em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do novo coronavírus. O valor que chegou a R$375 em alguns casos foi pago até outubro de 2021. Atualmente, a federação oferece o Auxílio Brasil, no valor de R$400, para famílias com renda per capita inferior a R$200. Entretanto, o Governo Federal visa implementar um novo Auxílio Emergencial, que pode chegar a R$600.

Segundo o portal “Ache Concursos”, nas últimas semanas, a federação planejou incluir um novo Auxílio Emergencial na PEC 16/2022, que prevê a compensação aos estados e ao Distrito Federal pela perda de arrecadação nos casos em que houve redução das alíquotas do ICMS.

Qual o valor do novo Auxílio Emergencial?

Anteriormente, o Auxílio poderia chegar a R$375, mas atualmente o Governo Federal prevê um acréscimo de R$200 em cinco parcelas do Auxílio Brasil, que já beneficia os brasileiros com R$400. Ou seja, o valor pode chegar a R$600.

Quem terá direito ao Auxílio Emergencial?

Para ter direito ao Auxílio, a família precisa estar cadastrada no CadÚnico, com dados cadastrais atualizados nos últimos dois anos. Poderão participar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que tenham, em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes e jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Quando começará a ser pago o novo Auxílio Emergencial?

Segundo o portal Ache Concursos, o novo Auxílio Emergencial deve ser pago a partir do dia 1º de agosto, após aprovação da “PEC Kamikaze”, como vem sendo chamada a PEC 16/2022.

Como fazer o recadastramento do Auxílio Emergencial?

Como o Auxílio Emergencial está vinculado ao Auxílio Brasil, o cadastramento será feito pelo próprio Auxílio Brasil. Para isso, é necessário ter um cadastro no CadÚnico, do Governo Federal. O CadÚnico deve ser atualizado no caso de nascimento ou morte de membros da família, mudança de residência de um integrante, mudança de endereço da família, entrada de crianças na escola ou transferência para outra escola e aumento e diminuição de renda, entre outros.

Como saber se tenho direito ao Auxílio Emergencial?

Para isso, é preciso saber se você tem direito ao Auxílio Brasil. Nesse caso, é preciso:

Baixar o aplicativo “Auxílio Brasil” no seu celular;

Abrir o aplicativo e clicar em “procurar” na tela inicial;

Digitar o número de CPF e senha e clicar em “verificar elegibilidade”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)