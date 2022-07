Auxílio Brasil 2022: parcela do mês de julho será paga a partir do dia 18; confira o calendário

O Auxílio Brasil terá uma nova série de pagamentos no mês de julho. A primeira parcela começará a ser paga na quinta-feira (18) deste mês. De acordo com o Ministério da Cidadania, em Junho, aproximadamente 18 milhões de famílias foram beneficiadas com o valor de R$400, somando um investimento de 7,6 bilhões do Governo Federal.

Por mês, são dez dias de pagamento para os cadastrados no programa e cada data é de acordo com o número final do NIS dos beneficiários. Confira o calendário com as datas de pagamento:

Parcelas do mês de julho começam a ser pagas dia 18 (Reprodução / Caixa Econômica Federal)

A Secretaria Nacional de Renda e Cidadania divulgou dados que mostram o Nordeste como a região com o maior número de beneficiários, sendo 8,6 milhões de famílias beneficiárias. Em seguida está a região Sudeste (5,2 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,2 milhões) e Centro-Oeste (941 mil).

O que é o Auxílio Brasil?

É um programa social de renda destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país.

Quem tem direito?

Famílias em situação de extrema pobreza, que vivem com renda mensal per capita de até R$105;

Famílias em situação de pobreza, que possuem renda mensal per capita entre R$105,01 e R$210;

Famílias em regra de emancipação.

Como receber o Auxílio Brasil?

Os benefícios serão pagos nas contas: Poupança Social Digital; Conta Corrente de Depósito à vista; Conta Especial de Depósito à vista; Conta Contábil (plataforma social do Programa).

Onde e como obter informações?

O beneficiário que ainda estiver com dúvidas pode ligar por telefone fixo ou celular para o número 121, do Ministério da Cidadania;

O beneficiário pode ligar para o número 111, da Central de Atendimento da Caixa;

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS), é possível fazer o login utilizando a senha cadastrada no Caixa Tem. Caso a pessoa ainda não possua cadastro, basta realizá-lo no aplicativo;

No aplicativo Caixa Tem é possível consultar informações sobre o benefício pago pelo Governo Federal, como saldo e pagamento de parcelas.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)