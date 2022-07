Senado aprova aumento no valor do Auxílio Brasil e inclusão de 1,6 milhão de famílias no programa

O Senado aprovou, nesta quinta-feira (30), a proposta de emenda à Constituição (PEC) 1, que, dentre outras medidas, propõe ampliar o valor do Auxílio Brasil, programa assistencial que substituiu o Bolsa Família. As informações são da Agência Brasil.

A PEC aprovada no Senado traz a inclusão de mais 1,6 milhão de famílias no Auxílio Brasil. Além de aumentar significativamente o número de beneficiários do programa social, há previsão de um incremento de R$ 200 no valor do programa até dezembro deste ano. Agora, a PEC segue para análise da Câmara.

Com o aumento, o custo adicional será de cerca de R$ 26 bilhões. A justificativa para o adicional no auxílio, segundo o relator do projeto, Fernando Bezerra (MDB-PE), é a exacerbação do quadro inflacionário brasileiro e a inflação de dois dígitos, que tem consumido a renda dos mais pobres.