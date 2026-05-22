Não está no 1º lote da restituição do Imposto de Renda? Veja as próximas datas de pagamento
A data de pagamento do primeiro lote será na próxima sexta-feira (29). Saiba como consultar
A Receita Federal liberou a consulta do 1º lote de pagamento referente à restituição do Imposto de Renda 2026, nesta sexta-feira (22), para as pessoas que já entregaram as suas declarações. De acordo com a Fisco, que é o conjunto de órgãos responsáveis pela arrecadação e fiscalização de tributos no Brasil, espera-se que aproximadamente 9 milhões de pessoas sejam restituídas logo na primeira remessa do benefício.
No total, 29.631.928 de brasileiros prestaram suas contas à Receita, com 62,8% deles tendo direito à restituição do IR 2026. Contudo, mesmo que algumas pessoas tenham escolhido Pix como forma de recebimento e utilizado a declaração pré-preenchida a fim de estarem na lista de preferência, os pagamentos seguem uma ordem de chamada e muitas pessoas já viram que não vão receber no 1º lote da próxima sexta (29).
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Qual a ordem da restituição do IR 2026?
No calendário de pagamentos da restituição do imposto de renda, existe uma ordem de prioridade:
- Primeiro: recebem os idosos de 80 anos ou mais;
- Segundo: pessoas a partir de 60 anos ou com deficiência ou doença grave;
- Terceiro: professores cuja maior fonte de renda seja o magistério;
- Quarto: aqueles que escolheram receber por Pix e utilizaram a pré-preenchida;
- E, quinto: os demais declarantes que também serão contemplados.
Como consultar o lote de restituição?
Para consultar o lote em que você será restituído pelo Imposto de Renda 2026, basta seguir o passo a passo:
Consulta pelo site:
- Acesse a página Consulta Restituição IRPF no site do governo;
- Clique em “Iniciar”;
- Preencha os campos com seu CPF, data de nascimento e o ano do exercício (2026);
- Por fim, aperte em “Consultar”.
Consulta pelo aplicativo:
- Vá à loja de aplicativos do seu celular e procure pelo app oficial da Receita Federal para instalá-lo no dispositivo;
- Acesse a opção “Consultar Restituição”;
- Preencha os campos com seu CPF, data de nascimento e o ano do exercício (2026);
- Por fim, aperte em “Consultar”.
Confira as próximas datas da restituição do imposto de renda:
Se, após consultar no site ou aplicativo, você realmente não estiver no primeiro lote, aguarde por uma dessas datas a seguir:
- Segundo lote: 30 de junho;
- Terceiro lote: 31 de julho;
- Quarto lote: 28 de agosto.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
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