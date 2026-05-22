Não está no 1º lote da restituição do Imposto de Renda? Veja as próximas datas de pagamento

A Receita Federal liberou a consulta do 1º lote de pagamento referente à restituição do Imposto de Renda 2026, nesta sexta-feira (22), para as pessoas que já entregaram as suas declarações. De acordo com a Fisco, que é o conjunto de órgãos responsáveis pela arrecadação e fiscalização de tributos no Brasil, espera-se que aproximadamente 9 milhões de pessoas sejam restituídas logo na primeira remessa do benefício.

No total, 29.631.928 de brasileiros prestaram suas contas à Receita, com 62,8% deles tendo direito à restituição do IR 2026. Contudo, mesmo que algumas pessoas tenham escolhido Pix como forma de recebimento e utilizado a declaração pré-preenchida a fim de estarem na lista de preferência, os pagamentos seguem uma ordem de chamada e muitas pessoas já viram que não vão receber no 1º lote da próxima sexta (29).

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Qual a ordem da restituição do IR 2026?

No calendário de pagamentos da restituição do imposto de renda, existe uma ordem de prioridade:

Primeiro: recebem os idosos de 80 anos ou mais;

Segundo: pessoas a partir de 60 anos ou com deficiência ou doença grave;

Terceiro: professores cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Quarto: aqueles que escolheram receber por Pix e utilizaram a pré-preenchida;

E, quinto: os demais declarantes que também serão contemplados.

Como consultar o lote de restituição?

Para consultar o lote em que você será restituído pelo Imposto de Renda 2026, basta seguir o passo a passo:

Consulta pelo site:

Acesse a página Consulta Restituição IRPF no site do governo; Clique em “Iniciar”; Preencha os campos com seu CPF, data de nascimento e o ano do exercício (2026); Por fim, aperte em “Consultar”.

Consulta pelo aplicativo:

Vá à loja de aplicativos do seu celular e procure pelo app oficial da Receita Federal para instalá-lo no dispositivo; Acesse a opção “Consultar Restituição”; Preencha os campos com seu CPF, data de nascimento e o ano do exercício (2026); Por fim, aperte em “Consultar”.

Confira as próximas datas da restituição do imposto de renda:

Se, após consultar no site ou aplicativo, você realmente não estiver no primeiro lote, aguarde por uma dessas datas a seguir:

Segundo lote: 30 de junho;

30 de junho; Terceiro lote: 31 de julho;

31 de julho; Quarto lote: 28 de agosto.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)