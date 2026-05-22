Lula diz que briga 'todo santo dia' para que preços nas bombas de combustíveis baixem

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que briga "todo santo dia" para que os preços nas bombas de combustíveis baixem. "Eu brigo todo santo dia para baixarem."

Ele disse que se reúne semanalmente com ministros e com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para "não deixar que os efeitos da guerra do Irã tragam problemas para o comprador de feijão no Brasil".

As declarações foram dadas em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

"Nós temos uma outra briga, que é o biodiesel, uma válvula de escape nossa. Está caro. E nós agora estamos conversando com os empresários: por que o biodiesel está tão caro?", questionou Lula. "Tem que baratear também para que a mistura compense, e a mistura não compensa."