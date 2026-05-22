Semana Nacional da Conciliação mobiliza 56 varas trabalhistas a partir de segunda (25)

O encerramento imediato de ações trabalhistas por meio de acordos bilaterais é o objetivo central da 10ª Semana Nacional da Conciliação, que ocorre entre os dias 25 e 29 de maio de 2026. A mobilização nacional envolve simultaneamente todas as 56 Varas do Trabalho localizadas nos estados do Pará e do Amapá. Ao longo do período, magistrados e servidores organizam pautas intensificadas nos turnos da manhã e da tarde para facilitar o diálogo direto entre as partes e solucionar os processos pendentes de forma definitiva.

Saiba como funcionam os agendamentos

Os atendimentos concentrados são coordenados pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc) de Belém, que estruturou cronogramas específicos para o evento. Cidadãos e empresas interessados em resolver litígios de maneira consensual podem procurar a unidade para solicitar a inclusão de suas ações nas pautas do mutirão. A equipe técnica da instituição também realiza contatos prévios com empregadores da região para viabilizar as propostas de conciliação.

A iniciativa mobiliza a estrutura completa do órgão judicial para ampliar o índice de soluções pacíficas na região.

"O tribunal inteiro participa da Semana da Conciliação. No Cejusc, nós realizamos pautas especiais com os processos, entramos em contato com algumas empresas e as pessoas nos procuram para pedir pautas concentradas", explicou a coordenadora de Apoio ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Nupemec), Carol Savino.

Remo e Paysandu participam de arrecadação de alimentos

Guiada pelo tema "Um acordo muda o jogo", a edição deste ano vincula a atividade jurídica a uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. A ação conta com a parceria do Clube do Remo e do Paysandu Sport Club, que auxiliam na coleta de mantimentos destinados à entidade Pará Solidário e à Aldeia da Cacique Tembé. Integrantes da organização atuam nos dias de jogos oficiais das equipes para conscientizar torcedores e recolher os donativos.

A abertura oficial da programação está agendada para segunda-feira (25), às 9h30, na sede do Fórum Trabalhista de Belém, onde haverá um ato simbólico de entrega de doações. "Na abertura, vamos ter a doação de alimentos feita pelo Clube do Remo. Essa campanha de solidariedade agrega e mostra que o Cejusc vai muito além de números, atuando também como um centro de cidadania", finalizou Carol Savino.

Segundo ela, mais de duas toneladas de mantimentos já foram coletadas antes do início oficial do mutirão.

Serviço - 10ª Semana Nacional da Conciliação

Período de realização : 25 a 29 de maio de 2026

: 25 a 29 de maio de 2026 Abrangência regional : 56 Varas do Trabalho no Pará e no Amapá

: 56 Varas do Trabalho no Pará e no Amapá Abertura oficial: segunda-feira (25), às 9h30, no Fórum Trabalhista de Belém - Travessa Dom Pedro I, 698, Umarizal