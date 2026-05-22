FIPA 2026 conecta investimentos, sustentabilidade e oportunidades para a indústria amazônica

Debates sobre setores estratégicos da economia paraense, acesso a crédito, sustentabilidade e geração de negócios marcaram a programação do terceiro dia da XVII Feira da Indústria do Pará (FIPA 2026), realizada nesta sexta-feira (22), no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. Com foco nos desafios e oportunidades da nova economia amazônica, a programação reuniu empresários, especialistas, representantes do poder público e lideranças industriais em torno de temas como transição energética, mineração, inovação, regularização ambiental e desenvolvimento sustentável.

Paralelamente à feira, o Congresso Técnico da FIPA promoveu painéis e debates voltados ao fortalecimento da competitividade industrial e ao protagonismo do Pará em setores estratégicos da economia nacional e internacional. Um dos destaques do dia foi a assinatura de um memorando de intenções entre a Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), o Instituto de Terras do Pará (Iterpa) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), voltado à implementação de ações e projetos de regularização ambiental e fundiária para agricultores familiares, pequenos produtores e possuidores rurais vinculados às cadeias produtivas apoiadas pela federação.

O acordo tem como objetivo fortalecer a agenda climática no estado, incentivar práticas sustentáveis e ampliar a segurança jurídica no campo. Entre as iniciativas previstas estão o apoio técnico para elaboração, análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o incentivo à adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), além de orientações para recuperação de áreas degradadas e alteradas.

O memorando também prevê estímulo à implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e apoio à regularização fundiária, com emissão de documentação possessória, observadas as competências institucionais do Iterpa. A iniciativa reforça o alinhamento entre setor produtivo e poder público em torno de uma agenda de desenvolvimento sustentável para a Amazônia.

A programação do Congresso também abordou oportunidades para empresas paraenses em setores estratégicos, como petróleo e gás, além de debates sobre economia circular, rastreabilidade, competitividade, inovação e protagonismo feminino na economia, com o lançamento de um estudo inédito do Observatório da Indústria da FIEPA.

Outro destaque foi a palestra magna do economista e ex-presidente do Banco Central Alexandre Schwartsman, que analisou os impactos do cenário econômico global sobre investimentos e competitividade no Brasil. Além dos debates técnicos, a FIPA 2026 reforçou seu papel como ambiente de geração de negócios e oportunidades.

A programação contou ainda com Rodada de Crédito do Núcleo de Acesso ao Crédito da FIEPA, aproximando empresas e instituições financeiras, além do Talent Day IEL, voltado à conexão entre jovens profissionais e o mercado de trabalho, Grand Prix SENAI e a premiação do Hackathon.