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Economia

Lula diz que terá reunião com Motta e Marinho na segunda-feira sobre fim da escala 6x1

Lula disse que quer redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas, sem corte de salários e sem transição

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que terá uma reunião na segunda-feira, 25, com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para tratar sobre o fim da escala 6x1. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre a matéria deve ser analisada pela Câmara na próxima semana.

A declaração do presidente da República foi feita nesta sexta-feira, 22, em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

Lula disse que quer redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas, sem corte de salários e sem transição. "Obviamente não temos força para aprovar tudo que a gente quer, então temos que negociar."

Sobre as resistências à proposta, Lula disse que elas vêm de uma "mentalidade retrógrada de gente que parece moderninho na TV".

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Palavras-chave

6X1/JORNADA/PEC/LULA/MOTTA/ENCONTRO/CONFIRMAÇÃO
Economia
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