Mudança na bandeira tarifária vai deixar energia elétrica dos paraenses mais cara

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, no dia 28 de junho, a mudança na bandeira tarifária vigente, passando de verde para amarela devido às condições meteorológicas menos favoráveis no país nos próximos meses. A alteração incidirá no acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos e impactará os consumidores paraenses.

A partir deste mês de julho até o fim do ano, a previsão é de chuvas abaixo da média, além da expectativa de crescimento da carga e do consumo de energia no mesmo período devido ao inverno em parte do sul e sudeste do país. Devido a essas condições, as termelétricas, com energia mais cara que as hidrelétricas, passam a operar mais para abastecer os consumidores dessas regiões.

De acordo com a Aneel, o impacto percentual não será expressivo. “[...] Com a bandeira amarela, uma conta de luz de R$ 100 passaria para R$102,6 com esse acionamento”, explica a agência. Entretanto, o professor e economista paraense Mário Tito Almeida avalia que a conta de energia deste mês deve aumentar para os consumidores do Estado devido ao verão amazônico.

“Aqui [Pará], a gente tende a consumir mais energia durante os meses de férias, especialmente julho e agosto, pelo alto nível de calor que nós temos. Então, há uma tendência também da nossa parte de um consumo maior. Isso vai impactar consequentemente no bolso dos paraenses, porque, por exemplo, o uso de ar-condicionado, de ventiladores, aumenta muito. E durante as férias escolares, inclusive, aumentam o consumo de televisão, jogos, computadores, etc.”, declara o especialista.

Trabalhando em casa, o professor de redação Paulo Gomes afirma que o orçamento familiar será mais afetado ainda, já que, atualmente, ele considera abusiva a tarifa cobrada. “A tarifa está abusiva, e com o aumento, a situação só tende a piorar.”

Mudança de bandeira

Essa é a primeira mudança na bandeira desde 2022. O valor atual do acréscimo foi aprovado pela Aneel em março deste ano. Neste acionamento, o valor da tarifa reduziu 37%, caindo de R$2,989/KWh para R$1,885/KWh.

A Aneel orienta que os consumidores façam uso responsável da energia elétrica. “A orientação é para utilizar a energia de forma consciente e evitar desperdícios que prejudicam o meio ambiente e afetam a sustentabilidade do setor elétrico como um todo.”

Em nota, a Equatorial Pará informou que “para minimizar o impacto da mudança da Bandeira Tarifária no valor da fatura, a concessionária orienta seus clientes para práticas de um consumo consciente, evitando o desperdício de energia. A Equatorial Energia esclarece ainda que o consumo mensal de energia é calculado pela diferença entre os registros de leitura do medidor no mês anterior e o atual, em um intervalo que pode variar de 27 a 33 dias, e é dado com base no kWh”.

Como economizar energia elétrica nas férias?

Diminuir os pontos de luz acesos em casa; Reduzir o consumo do tempo com o ar-condicionado e ventiladores ligados; Durante as férias, dê preferência para atividades fora de casa, para reduzir o consumo de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos; Desligue os aparelhos da tomada quando não estiver usando. Escolha eletrodomésticos mais eficientes; Opte sempre por lâmpadas de LED.