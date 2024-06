Confira 4 dicas para economizar na conta de luz durante o verão e férias escolares

A chegada do verão amazônico e o iniciou das férias escolares cria uma tendência de aumento de consumo de energia com o maior número de ventiladores e ar condicionados ligados.

Por isso, a distribuidora de energia Equatorial Pará listou algumas dicas para economizar na conta de luz. Segundo Thiago Cunha, gerente de relacionamento da Regional nordeste da empresa, o objetivo é que os clientes entendam a importância de manter um consumo de energia equilibrado.

“Aqui no Pará, por exemplo, por conta das elevadas temperaturas, a sensação é que estamos sempre no verão. Por isso, na maioria das vezes, estas dicas valem para o ano todo. Com o período mais quente do ano se intensificando, a população precisa ficar atenta para não exagerar no consumo de energia com ventiladores e aparelhos de ar-condicionado ligados por tanto tempo e para seguir regras de segurança para evitar riscos de curtos-circuitos, por exemplo”, afirmou.

Confira algumas dicas para economizar energia no verão:

Mantenha a manutenção do ar-condicionado em dia:

Faça a manutenção e realize a troca do filtro. Dados apontam que estas ações podem economizar entre 5% e 15% de energia. Na hora da utilização do eletrodoméstico, mantenha a temperatura em 23 °C. Utilize temporizador (em alguns controles podem ter o botão de timer) e evite o funcionamento desnecessário do equipamento.

Tirar os aparelhos da tomada:

Tirar os aparelhos da tomada elimina o gasto de até 12% do consumo de energia elétrica em uma residência. Não deixe na tomada quando não estiver usando televisão, computador, videogame e micro-ondas.

Coloque o modo verão no chuveiro elétrico:

Quem gosta de tomar um banho quente, pode, neste período, optar pelo modo “verão”. A economia de energia elétrica pode chegar a 30%. Além disso, como o custo aumenta conforme o tempo de utilização de todos os equipamentos, tomar banhos mais curtos, fará a diferença.

Invista em atividades ao ar livre:

Aproveitar a iluminação natural é outra forma simples de economizar energia. Invista em passeios ao ar livre: parques, praias, etc. Se não for sair, ao invés de ficar em cômodos mal iluminados, faça as atividades em áreas mais claras e que não precisam de luz artificial.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)