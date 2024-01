Ministro Padilha tem contas bancárias bloqueadas pela Justiça por causa de dívida de campanha

A Justiça de São Paulo bloqueou as contas do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, por causa de uma dívida de campanha feita quando ele concorreu ao governo de São Paulo, nas eleições de 2014. Conforme o processo, o contrato assinado com a agência Analítica Comunicação, empresa que ajuizou a ação, previa o pagamento do valor R$ 1,65 milhão em três parcelas até 4 de outubro de 2014. Porém, desse montante, apenas R$ 900 mil foram quitados por Padilha.

VEJA MAIS

O Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores chegou a assumir a dívida solidariamente, mas também não quitou os débitos. Considerando a correção pela inflação, o débito chegava a R$ 1,9 milhão em fevereiro do ano passado, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou a execução da dívida.

A Analítica Comunicação solicitou o bloqueio das contas do ministro em julho de 2023. Em dezembro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido do ministro para suspender os bloqueios financeiros. Alexandre Padilha ainda não se manifestou sobre o assunto.