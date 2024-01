Após ministro levar servidores para Carnaval fora de época, governo abre sindicância

Uma sindicância interna aberta pela Secretaria-Geral da Presidência da República vai apurar a ida do chefe da Pasta, Márcio Macêdo (PT), e outros três servidores para o Carnaval fora de época de Aracaju, capital de Sergipe, base eleitoral do ministro.

O intuito é investigar o uso de dinheiro público no pagamento de despesas de Macêdo e dos outros funcionários do órgão para ir à festividade, que ocorreu em novembro do ano passado.

Apontado como possível nome para concorrer pelo Partido dos Trabalhadores (PT) à Prefeitura de Aracaju em 2024, Macêdo não tinha nenhum compromisso público no período da viagem.

As passagens e diárias dos três assessores do chefe da Secretaria-Geral foram pagas pelo governo. O ministro chegou a publicar fotos nas redes sociais no Carnaval fora de época.

Sindicância

O Ministério Público de Contas (MPC) pediu, na quarta-feira (10), que o Tribunal de Contas da União (TCU) apure o caso. A abertura da sindicância foi noticiada pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela Folha de São Paulo.

De acordo com o jornal O Globo, o pagamento das despesas para a ida ao Carnaval teria levado a “número dois” da Pasta, Maria Fernanda Coelho, a pedir demissão do cargo.