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Economia

Ministro do TCU dá mais prazo para ANTT cumprir exigências de transparência em concessões

O relator votou por acolher pedido de reexame da agência e estender o prazo originalmente fixado de 180 dias para cerca de 360 dias

Estadão Conteúdo
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Sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Brasília (DF) (Reprodução / Governo Federal)

O ministro Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União (TCU), decidiu nesta quarta-feira, 15, dar mais prazo para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) cumpra determinações relacionadas à transparência em concessões rodoviárias federais. O relator votou por acolher pedido de reexame da agência e estender o prazo originalmente fixado de 180 dias para cerca de 360 dias.

A decisão mantém o conteúdo das exigências impostas pelo TCU, que incluem a divulgação de bases de dados sobre fiscalização e execução contratual, a disponibilização de informações acessíveis sobre os contratos e a padronização das informações no portal da agência. O foco das medidas é ampliar a transparência sobre os investimentos e obrigações das concessionárias, especialmente os previstos nos Programas de Exploração de Rodovia (PERs).

Ao analisar o recurso, Walton afirmou que a ANTT não contestou o mérito das determinações, mas apenas a possibilidade de cumprimento do prazo. Segundo a agência, o cumprimento das medidas envolve etapas técnicas complexas, como desenvolvimento de sistemas, revisão de bases de dados e implementação de novos formatos de divulgação, além de limitações de pessoal.

"A recorrente alega, apenas, ser inexequível o prazo de 180 dias fixado pelo Tribunal para adimplir as medidas determinadas. Isso porque grande parte das determinações envolve atividades complexas, tais como desenvolvimento de projeto institucional voltado à ampliação da transparência das informações relativas às concessões rodoviárias, que passam por diversas etapas de análise técnica, ajustes documentais e desenvolvimento de soluções tecnológicas", afirma o relatório.

O relator considerou razoáveis os argumentos e afirmou que o prazo inicial poderia ser insuficiente diante da complexidade das ações exigidas. Com isso, votou pelo provimento do recurso, entendimento acompanhado por unanimidade pelo plenário.

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