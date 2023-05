Milhas aéreas: como conseguir, como trocar por produtos e como viajar de graça com o benefício

Um total de 39 bilhões de pontos de cartão de crédito foram perdidos entre junho de 2021 e junho de 2022, segundo o Banco Central, saldo que seria suficiente, se convertido em milhas de viagem, para levar toda a população de Belém (1,5 milhão de pessoas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para Fortaleza em março do ano que vem. Para quem sabe usar, no entanto, o mercado de milhas pode ser uma alternativa para quem quer viajar mais.

O economista Nélio Bordalo diz que não é difícil converter pontos em milhas de viagens - a questão é que as pessoas não procuram informações e perdem pontos por não saber como proceder. “Converter os pontos em milhas é um processo que envolve o programa onde o cliente está acumulando pontos e o programa de fidelidade da companhia aérea. A principal questão para conseguir converter seus pontos em milhas é que ambos devem ser parceiros, pois não se consegue converter pontos de um programa para outro se eles não forem parceiros”, informa.

Após isso, basta visitar o site do programa de milhas e fazer o cadastro. Com a inscrição feita, a pessoa já pode começar a converter os pontos em milhas. A dica do economista é que os consumidores ativem as notificações dos dois programas e fiquem atentos aos comunicados por e-mail, já que, frequentemente, os programas divulgam ofertas em que é possível ganhar mais milhas ao fazer a conversão ou fazer conversões de uma quantidade menor de milhas. “É uma questão de saber o passo a passo para realizar os procedimentos”, diz Nélio.

Ainda de acordo com o profissional, a principal e mais vantajosa forma de usar milhas é no resgate ou abatimento de passagens aéreas. Dependendo da quantidade de milhas acumuladas, o cliente consegue usar suas milhas para comprar uma passagem mais barata ou até para pagar o valor integral do bilhete. Porém, existem outras formas de usar os pontos, sendo que cada operadora de cartão tem suas regras quanto aos benefícios oferecidos. Em geral, além de viagens, o consumidor pode trocar seus pontos por produtos e serviços disponíveis e ofertados aos clientes.

Quais os principais sites do programa de milhas das companhias aéreas no Brasil?

Tudo Azul

Latam Pass

Gol Smiles

Cartão de crédito

Considerando que, segundo a Federação do Comércio do Pará (Fecomércio-PA), o cartão de crédito é o principal tipo de dívida dos paraenses, é preciso saber como usá-lo para garantir pontos. Nélio diz que compensa. “É interessante usar o cartão de crédito para acumular pontos para trocar por milhas, principalmente para quem costuma viajar de férias, pois pode se programar com antecedência. É claro que a pessoa deve ter renda adequada para pagar as faturas do cartão de crédito”, orienta. Basta fazer um uso responsável, de acordo com o economista.

Um cuidado que ele cita é ter um limite financeiro disponível para usar o cartão sem ultrapassar a disponibilidade de pagamento. Algumas dicas de Nélio são: fazer um planejamento financeiro, organizando os gastos mensais e cumprindo o limite estabelecido para o cartão; reduzir o limite do cartão para não gastar mais do que a renda, chegando ao limite de 30% dos ganhos; sempre pagar o valor total da fatura, evitando juros excessivos; optar por cartões sem anuidade; controlar o número de cartões, para evitar uma inadimplência por descontrole; definir a data de vencimento da fatura conforme o recebimento do salário; e não emprestar ou usar o cartão para comprar para outras pessoas.

O lado bom é que existem três outras formas de acumular milhas sem cartão de crédito, por meio dos principais programas de fidelidade no Brasil: Smiles, Tudo Azul e Latam Pass, de companhias aéreas. Basicamente, segundo Bordalo, o acúmulo de milhas em programas de fidelidade segue os seguintes processos: “Voar pela companhia aérea que o usuário está cadastrado pelo programa; abastecer veículo em postos de combustíveis com bandeira parceira do programa de fidelidade; e comprar roupas, sapatos, acessórios, eletrônicos, itens para a casa, outros produtos nos parceiros de compras no mercado digital com vantagens exclusivas para quem tem o cartão fidelidade”, lembra.

Posso vender milhas?

Caso o usuário das modalidades não seja adepto da compra de passagens ou outros serviços e produtos comprados com milhas, pode fazer a venda dos pontos. Nélio Bordalo ressalta que, atualmente, no Brasil, existem duas formas de comercializar pontos ou milhas: venda direta e venda indireta.

Na primeira modalidade, a pessoa é responsável por todo o processo de venda, ou seja, tem que encontrar um comprador, negociar o valor das milhas e emitir a passagem. “Quem opta por comercializar está interessado em ter um lucro maior, pois, fazendo tudo sozinho não irá dividir o ganho com ninguém. A desvantagem é que a pessoa tem que resolver os possíveis problemas que possam surgir durante e após a negociação, e requer bastante conhecimento e pesquisa no assunto”, afirma.

Já na venda indireta, mais fácil que a primeira, a pessoa pode escolher entre deixar que uma empresa cuide de todo processo ou que ela apenas faça a intermediação. Pela praticidade, segundo o economista, é melhor pesquisar os sites que compram milhas, pois são a melhor opção. A venda é feita e negociada diretamente com a empresa, sem se preocupar em quem vai usar os pontos, e basta ter cadastro em uma plataforma e solicitar uma cotação para saber o quanto irá receber pela transação.

“Além dos sites de compra, existem algumas plataformas que realizam a intermediação entre compra e venda. Quem está disposto a vender faz uma oferta de quantidade e preço pelo qual deseja vender os pontos. Se algum comprador aceitar a proposta, é fechado o negócio e as milhas ficam à disposição da empresa para que seja feita a emissão do bilhete”, explica. O maior cuidado é na escolha de empresas reais que já tenham histórico de atendimento neste serviço.

Melhores sites para vender milhas aéreas

HotMilhas

Max Milhas

BankMilhas

O que daria para fazer com 39 bilhões de pontos

Levar 1.506.420 pessoas que moram em Belém para Fortaleza, com cada passagem a uma média de 25,8 mil pontos, mais as taxas por conta do passageiro.

Comprar um tablet e uma câmera na média de 13.000 pontos cada para todos os habitantes de Belém.

Comprar um ingresso para a Disney a partir de 11.000 pontos para toda a população de Belém duas vezes.