Sicredi: saiba como tirar vantagem dos programas de pontos dos cartões de crédito

Ter um cartão de crédito com pontos é fundamental para quem deseja trocar a pontuação por benefícios como descontos em produtos, milhas aéreas, ingressos de cinema, entre outros. Com ele, você faz as suas compas e ainda tem a chance de ganhar recompensas. O Sicredi traz dicas para você aproveitar ainda mais os programas de pontos dos cartões de crédito.

O primeiro passo é entender como um programa de pontos funciona. De forma resumida, a cada compra realizada com o cartão de crédito, o cliente acumula uma certa quantidade de pontos, que podem ser trocados por diversos benefícios. Quanto mais compras você faz usando o cartão, mais pontos acumula.

"O segredo é massificar o uso do cartão de crédito nas compras no dia a dia, nas compras mensais, parceladas, usar o cartão de crédito para aquilo que for possível e onde for possível. Isso vai gerar mais pontos, para que cada usuário e cliente possa usar transformar isso em benefícios", explica o gerente de desenvolvimento de negócios do Sicredi, Luiz Santos.

Programa de Recompensa

Você já sabe que o uso do cartão de crédito pode ser um grande aliado na hora de trocar por pontos e ter benefícios em diversos setores. Mas é importante ficar de olho no mercado. Afinal, algumas instituições financeiras oferecem cartões com pontuações diferenciadas para determinadas categorias de gastos e ainda garantem benefícios únicos para os clientes.

Um exemplo disso é o Programa de Recompensa do Sicredi, onde você usa o cartão de crédito para compras e pagamentos e acumula pontos, que podem ser trocados por diversos produtos. Para participar, basta utilizar os cartões Sicredi Mastercard Black, Sicredi Platinum, Sicredi Gold e Sicredi Touch através de compras na modalidade crédito e pagamento da anuidade do cartão.

A cada U$1,00 gasto (e quitado mediante pagamento da fatura), o associado acumula dois pontos no cartão Sicredi MasterCard Black; 1,5 pontos no cartão Sicredi Platinum e um ponto nos cartões Sicredi Gold e Sicredi Touch.

As transações dos cartões adicionais acumulam pontos na conta do titular. O programa é por CPF. Se o titular da conta possuir mais de um cartão Sicredi participante do Programa, os pontos gerados em cada um dos cartões são somados e acumulados na mesma conta.

"No Sicredi, você pode utilizar os seus pontos pra trocar por passagens aéreas, além de comprar bens e serviços com os seus pontos. Mas é importante frisar que o parcelamento no cartão de crédito não deve ser utilizado para aquelas compras mensais, como o supermercado e escola, por exemplo. A dica é parcelar somente aqueles gastos eventuais", ressalta Luiz.

Com o Sicredi você ganha benefícios tanto nos cartões de crédito para pessoa física quanto para o empresarial. Vem para o Sicredi e faça parte do Programa de Recompensa e garanta os melhores benefícios para você e sua família!