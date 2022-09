Viajar com milhas: saiba como o cartão de crédito pode ser um grande aliado

Viajar é bom, mas ter a oportunidade de viajar com passagem barata ou até mesmo sem pagar nada é melhor ainda. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. A melhor possibilidade de viajar com baixo ou zero custo é por meio de programas de milhas.



A principal dúvida da maioria das pessoas é sobre como ter acesso a essas milhas e como o uso do cartão de crédito influencia nesse processo. Pensando nisso, o Sicredi separou dicas para ajudá-lo a turbinar seus pontos e conseguir decolar rumo ao seu destino o mais rápido possível.



Cartão com boa pontuação



A primeira dica é ficar atento que nem todo cartão de crédito acumula milhas. Além disso, a quantidade de pontos acumulados por real ou dólar gasto varia de cartão para cartão. Os cartões que mais convertem seus gastos em milhas são os conhecidos como "premium", voltados a um público que possui alta renda. Apesar disso, atualmente, cartões mais básicos também têm oferecido boas opções de trocas de pontos por milhas.



Pague suas contas usando o cartão de crédito

Pagar as contas com o cartão de crédito é uma boa opção para acumular mais pontos (Banco de Imagens/Pexels)

Você sabia que é possível pagar as contas de luz, água, telefone ou boetos no crédito? Quem costuma usar essa modalidade de pagamento acaba aumentando o acúmulo de pontos no cartão, o que também favorece a troca por milhas. Mas atenção! Essa dica é fundamental para quem tem um bom controle da sua vida financeira, está organizado e sem dívidas. Não use o cartão de crédito pensando apenas em milhas. Analise suas compras e o que você pretende pagar com o cartão de crédito.



Compre em lojas que oferecem milhas



Antes de comprar algo, dê preferência por fazer essa compra pela internet e, de preferências, em lojas parceiras do programa de fidelidade que você utiliza. Atualmente, várias lojas conhecidas no mercado estão convertendo suas compras em milhas quando o cliente adquire algum produto.



Como converter os pontos em milhas



Você usou o cartão de crédito e acumulou pontos com o mesmo, mas não sabe como converter esses pontos em milhas? A gente vai te ajudar. Geralmente, os aplicativos de bancos oferecem em seu menu a opção de troca de pontos por milhas ou produtos. A dica é verificar quantos pontos você tem disponíveis e qual a melhor alternativa de uso para os mesmos. Você também precisa ficar atento à validade desses pontos, que acabam sendo perdidos após um tempo.



E aí, gostou das nossas dicas? Agora que você já sabe como juntar milhas no cartão de crédito mais rápido, aproveite para conhecer o Programa de Recompensas do Sicredi e acumular pontos para trocar por produtos e serviços. Acesse o site e saiba mais.