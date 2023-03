Gastos fantasmas: saiba como evitar anuidade do cartão e tarifas bancárias

Sabe aquelas despesas que você não estava contando no final do mês, mas que sempre aparecem? São os chamados 'gastos fantasmas' e podem ser um perigo para seu orçamento. Esse tipo de despesa pode ser pequenas compras que passam despercebidas ou até grandes gastos fixos, incluindo os automáticos.

Entre os gastos fantasmas estão a anuidade do cartão de crédito e tarifas bancárias, grandes inimigos do bolso, mas que podem ser eliminados. Saiba como evitar anuidade do cartão e tarifas bancárias.

VEJA MAIS

Como não pagar anuidade do cartão de crédito?

Anuidade do cartão é uma taxa anual, à vista ou parcelada, que o banco cobra para o uso do cartão. No entanto, essa taxa pode ser negociada, principalmente se o cliente tiver uma boa relação com o banco. Essa negociação pode diminuir ou até zerar o valor da tarifa.

Para isso, pode entrar em contato com a Central de Relacionamento do seu banco e fazer a oferta, seja persistente e convincente na hora da proposta. Se a central não solucionar a proposta, entre em contato com seu gerente, que dará atenção ao pedido.

Caso nada disso dê certo, está na hora de você procurar outro cartão de crédito que ofereça as condições desejadas. Segundo o Banco Central do Brasil (BCB), apesar de ser uma taxa legal, a anuidade não é obrigatória. Por isso, algumas instituições financeiras não cobram essa tarifa, até como benefício aos clientes.

Alguns bancos oferecem os mesmo serviços e vantagens, mas com a isenção da tarifa de anuidade. Na hora de tirar um cartão de crédito, faça uma pesquisa e fique atento nas condições oferecidas pelo banco.

Como não pagar tarifas bancárias?

As tarifas bancárias são taxas cobradas pelo serviço oferecido pelo banco. Segundo pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência em 2019, menos da metade dos brasileiros, 49%, sabe quanto paga em tarifas bancárias.

Segundo o Banco Central do Brasil (BCB), os bancos são pibidos de cobrar por serviços bancários esseciais. Transferência por TED, seguros, saques e emissão de folhas de cheque são exemplos dos serviços cobrados nas tarifas. Por isso, você pode entrar em contato com sua agência e solicitar o cancelamento de alguns serviços. Seja firme na sua decisão para não ceder às propostas do banco.

Existem outras alternativas para diminuir o peso dessa cobrança ou eliminá-la de vez, uma delas é optar por uma conta que oferece serviços gratuitos, como é o caso da maioria das contas digitais. Caso não enconre uma conta que atenda suas necessidades e ao mesmo tempo faça a isenção das principais taxas, vá na opção que tenha valores menores.

A pesquisa é o ponto principal para fugir de gastos fantasmas, procure saber seus direitos e os serviços oferecidos pela instituição bancária de sua escolha.