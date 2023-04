Microempreendedores paraenses ganham capacitação gratuita; saiba como participar

Microoempreendedores do Pará podem participar, na próxima terça-feira (25), de uma capacitação gratuita sobre administração de pequenos negócios. O curso, desenvolvido pelo Instituto Assaí em parceria com o Sebrae, tem duração de duas horas e ocorrerá de forma online, a partir das 18h. O treinamento é destinado para quem quer abrir um negócio ou para pequenos empreendedores iniciantes que querem ampliar a sua empresa.

Os participantes aprenderão sobre os aspectos positivos e negativos de uma carreira empreendedora e um panorama do cenário empreendedor no Brasil, além de saberem mais como construir e mensurar uma boa ideia. A aula será ministrada pela especialista em pequenos negócios com foco em gestão, mercado e inovação, Alessandra Fittipaldi, que tem mais de 30 anos de experiência profissional.

Inscrições

Para participar, os interessados devem se inscrever, até o dia 24 de abril, pelo link. Quem concluir o curso receberá certificado de participação.