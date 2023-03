MEI: confira cinco bancos que oferecem cartão de crédito para empreendedores

Com o aumento do número de microemprendedores individuais (MEIs) no país, os bancos têm disponibilizado cada vez mais linhas de crédito para este público. Um deles é o cartão de crédito, que funciona como um cartão comum, mas que pode ajudar e muito os microemprendedores individuais a organizarem as finanças de seus negócios. Além de contar com vantagens exclusivas, como juros reduzido e facilidades no pagamento, quem é MEI costuma ter aprovação mais fácil do cartão de crédito.

Quais bancos oferecem cartão de crédito para MEI?

MEI Fácil

O cartão MEI Fácil não tem mensalidade nem anuidade e permite realizar compras parceladas ou à vista. A Bandeira é Visa.

O cartão de crédito da MEI Fácil é físico e virtual. O MEI pode fazer compras nas maquininhas ou em lojas online de forma fácil e segura, inclusive compras internacionais.

VEJA MAIS

Nubank

O cartão de crédito Nubank PJ permite que os clientes possam fazer compras com a conta empresarial, ajudando na organização das finanças, separando o dinheiro PF e PJ e minimizando o impacto no caixa da empresa no momento das compras para o negócio.

O Cartão PJ com função crédito do Nubank não possui anuidade ou tarifas escondidas, além disso os MEIs podem utilizar também o aplicativo, acompanhar as faturas, ajustar o limite de crédito, fazer bloqueios e desbloqueios de cartões, fazer integração com a conta e muito mais.

Na fase de testes, apenas um grupo de clientes da Conta PJ poderá usar o cartão de crédito PJ do Nubank. Caso você seja cliente e já tenha o cartão de débito, você verá a opção de registrar seu interesse na função crédito no app. Se você não tiver essa opção, será preciso esperar mais um pouco. Se você for cliente da Conta mas não tiver o cartão de débito ainda, será preciso pedir o seu, para então ver se você pode registrar o seu interesse pelo app.

BNDES

O Cartão BNDES é um produto que, baseado no conceito de cartão de crédito, visa a financiar os investimentos das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e dos empresários individuais, inclusive microempreendedores individuais (MEIs).

Podem obter o Cartão BNDES os empresários individuais (inclusive os MEIs) e as MPMEs (com faturamento bruto anual de até R$ 300 milhões) sediadas no País, com controle e maioria do capital votante nacionais, que exerçam atividade econômica compatível com as Políticas Operacionais e de Crédito do BNDES e que estejam em dia com o INSS, FGTS, RAIS e tributos federais. Ressalta-se que, quando a empresa fizer parte de grupo econômico, o faturamento bruto anual total do grupo também não poderá exceder a cifra permitida.

As condições financeiras em vigor para o Cartão BNDES são:

Limite de crédito de até R$ 2 milhões para cada cliente, por banco emissor.

de até R$ 2 milhões para cada cliente, por banco emissor. Prazo de parcelamento de 3 a 48 meses.

Taxa de juros pré-fixada (informada na página inicial do site www.cartaobndes.gov.br).

Santander

No Santander, existem duas maneiras de zerar a anuidade do seu Cartão MEI: gastar pelo menos R$ 100 em compras a cada fatura ou cadastrar o CNPJ da sua empresa como chave Pix.

Clientes Santander que possuem o cartão de crédito para MEI têm até 40 dias para pagar as compras. Além disso, a fatura do cartão de crédito MEI Santander pode ser dividida em até 24 vezes.

O cartão de crédito para MEI do Santander funciona com as funções débito e crédito e, assim, você consegue movimentar a conta, fazer transferências e realizar compras parceladas na função crédito.

Caixa

Com o Cartão Caixa Empresarial você evita que as despesas pessoais se confundam com as da empresa e dá autonomia aos empregados para realizar compras com total controle dos gastos. Você pode determinar limites diferentes de compra para cada portador dos cartões e fazer o acompanhamento por meio da fatura.

o Cartão Caixa Empresarial conta com opções de parcelamento sem juros ou em até 48 vezes com juros. Além disso, você escolhe entre crédito rotativo ou parcelado com várias opções de datas de vencimento. A Caixa Econômica Federal disponibiliza cartões de crédito para nas bandeiras Elo, MasterCard e Visa. Os limites de crédito estão sujeitos à análise e também, é possível definir, para cada cartão solidário da sua empresa, o limite máximo para compras mensais.

Confira as opções de disponiblizada pela Caixa:

- Caixa Elo Empresarial

​Anuidade: R$ 150,00 em 12x de R$ 12,50.

Parcelamento das compras em até 24x com juros.

- Caixa Elo Empresarial Mais

Anuidade: R$ 180,00 em 12x de R$ 15,00.

Parcelamento das compras em até 24x com juros.

- Caixa Elo Empresarial Grafite

Anuidade: R$ 410,00 em 12x de R$ 34,16.

Parcelamento das compras em até 24x com juros.

- Caixa Visa Empresarial

Anuidade: R$ 150,00 em 12x de R$ 12,50.

Parcelamento das compras em até 24x com juros.

- Caixa Mastercard Empresarial

Anuidade: R$ 198,00 em 12x de R$ 16,50.

Parcelamento das compras em até 24x com juros.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).