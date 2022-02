Mesmo sem blocos e desfiles, Carnaval é período de oportunidades de emprego

A ideia de que, no Brasil, o ano só começa depois do Carnaval não é mais considerada verdadeira, sobretudo para quem busca uma oportunidade de emprego. É o que afirmam especialistas de Recursos Humanos (RH). Mesmo antes da pandemia, segundo uma empresa de consultoria de RH, o tempo da mais tradicional das festas populares brasileiras já era promissor para quem procura recolocação profissional.

“Há alguns anos, tanto a abertura de vagas quanto candidaturas dos profissionais tendiam a crescer após o período de Carnaval. Hoje, com a retomada de algumas empresas e crescimento de alguns segmentos como e-commerce, logística e tecnologia, a oferta de vagas está evoluindo desde o começo do ano. Por isso, para quem busca recolocação, não há o que esperar” explica Gabriela Mative, diretoria de RH da empresa Luandre.

O adiamento das comemorações neste ano, afirma a especialista, é outro fator positivo para não aguardar o fim do Carnaval para tentar uma nova colocação. Muitas empresas vivem um momento de expansão e estão em busca de bons profissionais, por isso, os processos seletivos seguem normalmente e é importante o candidato estar atento para aproveitar as oportunidades que surgirem”, afirma Gabriela Mative.

Desde o início da crise sanitária mundial, os processos seletivos são realizados de forma digital em razão da necessidade de distanciamento social. Assim, o candidato que por algum motivo estiver em outra localidade, não tem porque perder a chance de participar das seleções.

Principais áreas

Em Belém, a psicóloga e professora dos cursos de Gestão da Faculdade Estácio, Juliana Baía do Vale Santiago, destaca também que as oportunidades estão concentradas principalmente no setor de comércio online, nas áreas de logística e atendimento ao cliente, e no setor de serviços. “É importante ressaltar que neste último campo há forte tendência em se exigir mais as hard skills, ou seja, competências comportamentais, tais como inteligência emocional, trabalho em equipe, liderança e comunicação. As empresas necessitam cada vez mais de pessoas que tenham desenvoltura e capacidade para solucionar os problemas do cliente, inclusive de forma virtual, por isso as vagas disponíveis no cenário atual são aquelas que exigem o domínio dessas habilidades”, aconselha.

Levando em consideração que os processos seletivos atualmente são cada vez mais em formato virtual, não há razão para o candidato esperar passar o feriado para apresentar-se a uma vaga, por isso, para a professora, “o ano não começa mais só depois do Carnaval”, reitera. “O ideal seria aproveitar esse momento para atualizar o currículo, recolher a documentação e os certificados de cursos e deixar tudo a postos, pois como o mercado está cada vez mais volátil, as oportunidades aparecem exigindo a apresentação imediata. Não seria nada interessante perder uma colocação no mercado por falta de documentos comprobatórios”, alerta.

A empresa Luandre oferece, atualmente, mais de 1.600 vagas efetivas e temporárias em diversos segmentos e regiões do Brasil. “O mercado começa a dar sinais de recuperação e esse movimento estimula a criação de novas vagas, tanto efetivas quanto temporárias. Por isso é importante estar atento às oportunidades disponíveis, atualizar seus dados nos sites de emprego, rever seu currículo e sair na frente na busca pela recolocação. A oportunidade é agora”, afirma Fernando Medina, CEO da Luandre.

Inscrição

Os candidatos interessados devem se cadastrar gratuitamente no site http://candidato.luandre.com.br. A Luandre não informou uma data limite para o término das inscrições, deixando a seleção em aberto até o preenchimento dos cargos.

Plataforma divulga dezenas de vagas de emprego para pessoas com deficiência

O Instituto Ester Assumpção, que atua entre empresas e pessoas com deficiência, comunica que está com dezenas de vagas disponíveis em sua plataforma. O objetivo é auxiliar indivíduos com a condição que estão à procura de uma oportunidade de colocação no mercado de trabalho. O site possui ferramentas que o tornam 100% acessível.

De acordo com a psicóloga e coordenadora de projetos da instituição, Cíntia Santos, são diversos cargos oferecidos para que os interessados possam analisar e se candidatar. “Divulgamos vagas em diversos setores. São oportunidades de vigia diurno, auxiliar documental, limpeza, capineiro, almoxarife, operador de produção, assistente de contas médicas, auxiliar de expedição, ajudante de carga e descarga, pedreiro, assistente administrativo, auxiliar de logística entre outras. Todas essas chances ofertadas são de fácil acesso através da nossa plataforma, onde a pessoa pode se candidatar e deixar o currículo à disposição dos contratantes”, explica.

Fundado no ano de 1987, o Instituto Ester Assumpção é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos criada pela educadora Ester Assumpção. A instituição atua no campo da inclusão da pessoa com deficiência e tem como foco contribuir para a construção “de uma sociedade mais inclusiva, onde a diversidade seja aceita e respeitada na sua integralidade”, diz a instituição. As principais frentes de atuação são a qualificação e inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e a consultoria para que as organizações se adequem e cumpram o papel social de promover a inclusão.

Há vagas disponíveis em organizações de todo o país, conforme aponta Cíntia Santos. “Hoje temos oportunidades em várias cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte e em algumas localidades no interior e fora do estado de Minas Gerais. Nossa equipe está empenhada em divulgar ainda mais a plataforma e trazer mais candidatos e oportunidades de todo o país. Esse elo entre candidato e empresa é 100% gratuito e faz parte do nosso propósito, que é o de promover a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e na sociedade como um todo”, conclui.

Os interessados podem obter mais informações na plataforma para cadastro de vagas e currículos: www.ester.org.br.

Inscrições para vagas de trainee na Hydro encerram dia 7 de março

A mineradora Hydro segue com inscrições abertas, até dia 7 de março, para o novo programa de trainee "Viva o Seu Talento 2022", com foco na contratação de pessoas que se identificam com o gênero feminino. De acordo com a empresa, quer formar equipes que reflitam cada vez mais a sociedade, tendo em vista que mulheres são 52% da população brasileira. Para colocar em prática as ações de inclusão, a companhia desenvolveu um programa pautado em três pilares: coragem, cuidado e colaboração.

As candidatas poderão atuar nas plantas da refinaria Alunorte, em Barcarena, na Hydro Paragominas, no escritório da Hydro em Belém e na Hydro Extrusão, em Itu (SP), Utinga (SP) e Tubarão (SC).

As inscrições devem ser feitas pelo site https://traineehydro2022.com.br. A seleção para o programa será realizada em quatro etapas, com testes de idiomas, comportamento, dinâmica e case on-line, além da entrevista que poderá ser realizada de forma presencial, seguindo todos os protocolos de segurança e proteção contra a covid-19.