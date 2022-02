Como conseguir emprego fora do Brasil? Confira algumas dicas

Com a pandemia da covid-19, algumas empresas optaram por trabalhos remotos. Com isso, conquistar um emprego fora do Brasil abriu a possibilidade de o funcionário não precisar estar presente no país sede da vaga de trabalho. Os paraenses Felipe Gouveia e Otávio Alves - que trabalham em Portugal e nos EUA, respectivamente - deram algumas dicas para conquistar uma vaga fora do país:

Otávio reforçou a importância de dominar outro idioma: "Falar inglês, aprender a trabalhar de forma auto-sustentável e se aplicar para as vagas mesmo achando que não tem todos os requisitos", contou.

Já Felipe reforçou o poder do relacionamento profissional. "Procurar contatos que já trabalhem no exterior, recomendação interna é uma grande porta de entrada", afirmou.

Mas como posso conseguir emprego de forma segura fora do país?

O que precisa para trabalhar no exterior?

Ser ativo no LinkedIn:

O LinkedIn é a maior rede social profissional, voltada para encontrar emprego, anunciar vagas, fazer parcerias e networking;

Possuir um bom currículo em inglês:

Quando falamos em currículo em inglês não é apenas o documento impresso, mas também ao perfil online, como o LinkedIn;

Apresentar uma carta de apresentação original e personalizada:

O recrutador perceberá que você possui um carinho especial com o seu trabalho, pois escreveu um documento personalizado para aquela vaga;

Ser fluente no idioma do país escolhido:

O profissional com fluência em inglês é valorizado pelo empregador, pois a sua capacidade de atualização e de lidar de forma dinâmica com as relações interpessoais;

Ter proatividade e flexibilidade:

Se destaca entre os colegas ou candidatos durante um processo seletivo, por exemplo. Além de maiores chances de conquistar promoção e ascender na carreira;

Investir em networking:

É fundamental par alavancar a vida profissional, pois aumenta o acesso a novos conhecimentos e oportunidades na carreira.

Opções de como trabalhar fora do Brasil

Residência no País:

Possuir uma residência no país de destino ou ter pessoas próximas que possam te acolher e ajudar enquanto está à procura de uma oportunidade facilitará bastante. Além da possibilidade de realizar entrevistas de forma presencial, você terá mais conhecimento sobre o lugar e ainda terá tempo de adaptação;

Prestação de serviço:

Você poderá oferecer seus serviços para outras empresas, seja como microempreendedor ou profissional autônomo. Para obter sucesso nesta modalidade, é importante conquistar uma bom leque de cliente e possuir uma boa reputação com clientes internacionais;

Freelancer:

É uma forma bem parecida com a prestação de serviço, no entanto, ser freelancer pode ser uma boa porta de entrada para trabalhar e morar no exterior. O ideal é você começar a oferecer seus serviços, primeiro do Brasil, para conquistar uma boa reputação com empresas de fora.

Multinacional:

Estar empregado em uma empresa multinacional é o primeiro passo para ter uma carreira internacional. Para conquistar essa oportunidade, é importante você informar aos seus superiores e ao RH da empresa sobre o desejo de transferência para o outro país;

Agência de recrutamento:

Existem agências especializadas no suporte de transição de carreira para o exterior. O mais indicado é você começar esse processo ainda no Brasil e realizar a mudança quando a vaga estiver garantida.

Quais os melhores países para os brasileiros trabalharem?

Austrália:

A terra dos cangurus é dona de uma beleza natural, única e que impressiona seus visitantes, mas também impressiona aqueles que desejam morar no país por oferecer qualidade de vida, segurança e educação de primeiro mundo. Por isso é um dos países mais procurados por brasileiros, segundo o site BR-Visa.

A Austrália oferece todo suporte necessário para viver bem e enquanto você estiver residindo no país. Um exemplo disso, é o Skillselect, que é um programa de imigração do governo australiano o qual permite estrangeiros validem a aquisição de visto permanente para viver e trabalhar.

Canadá

O país possui ótimas oportunidade de emprego para estrangeiros, além de conquistar crescimento profissional e garantir melhor qualidade de vida. Se é o seu destino, o ideal para conquistar uma das vagas de emprego é dominar o inglês, ou o francês (se o seu destino for Quebec).

Principais áreas de oportunidades para brasileiros

Gastronomia:

O profissional que possui experiência e certificação não fica desempregado no exterior. Isso porque a gastronomia é uma área que, independentemente do país escolhido, sempre terá uma vaga disponível.

Saúde:

Trata-se de uma área com vasto segmento, a qual permite que o profissional desempenhe sua função em instituições públicas, privadas ou no seu próprio consultório.

TI:

A tecnologia é indispensável hoje em dia. Por conta disso, existem diversas oportunidade de trabalho para o profissional dessa área fora do país.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)