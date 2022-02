Trabalho: confira os cargos com os 100 maiores e menores salários no Brasil em 2021

O Brasil criou 2.730.597 postos com carteira assinada em 2021. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Previdência. As informações são do portal G1 Nacional.

Segundo o levantamento, os cargos de direção executiva e atividades ligadas a áreas como finanças, engenharia, tecnologia da informação e saúde tiveram os maiores salários médios de contratação com carteira assinada no país em 2021.

Diretor de crédito (exceto crédito imobiliário), diretor de riscos de mercado, diretor de produtos bancários e dramaturgo de dança foram as ocupações com maior salário médio de admissão em 2021, passando dos R$ 30 mil.

Enquanto isso, o salário médio de contratação no país ficou em R$ 1.921,19 no ano passado, contra R$ 2.000,26 em 2020. Foi a primeira queda em cinco anos e São Paulo liderou criação de vagas em 2021.

Os salários iniciais médios mais altos de 2021 foram os pagos para serviços de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (R$ 2.175), enquanto que os mais baixos foram os de serviços domésticos (R$ 1.410) e de alojamento e alimentação (R$ 1.445,21). Este último, foi um dos segmentos mais afetados pela pandemia e que ainda não conseguiu retomar o patamar de atividade pré-covid.

Os salários médios se referem especificamente ao valor de remuneração dos profissionais contratados no ano e não podem ser usados como média salarial da ocupação, adverte o governo.

Veja os 100 cargos com maiores salários de contratação:

Diretor de Crédito (Exceto Crédito Imobiliário): R$ 37.134,38 Diretor de Riscos de Mercado: R$ 34.718,47 Diretor de Produtos Bancários: R$ 34.385,11 Dramaturgo de Dança: R$ 30.219,01 Diretor de Serviços de Informática: R$ 28.050,65 Diretor de Recuperação de Créditos em Operações de Intermediação Financeira: R$ 26.117,49 Diretor de Recursos Humanos: R$ 25.790,85 Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): R$ 24.399,44 Diretor Comercial: R$ 21.600,47 Diretor de Produção e Operações da Indústria de Transformação, Extração Mineral e Utilidades: R$ 21.188,14 Diretor de Suprimentos: R$ 21.159,74 Gerente de Empresa Aérea em Aeroportos: R$ 21.068,59 Diretor de Marketing: R$ 20.444,27 Diretor Comercial em Operações de Intermediação Financeira: R$ 20.356,63 Diretor de Relações de Trabalho: R$ 20.114,00 Médico Legista: R$ 19.090,93 Diretor de Mercado de Capitais: R$ 18.891,89 Diretor de Câmbio e Comércio Exterior: R$ 17.502,88 Gerente de Segurança de Tecnologia da Informação: R$ 16.655,05 Diretor de Programas de Televisão: R$ 16.334,24 Gerente de Administração em Aeroportos: R$ 16.167,37 Médico em Medicina Intensiva: R$ 15.327,76 Diretor Financeiro: R$ 14.935,53 Gerente de Desenvolvimento de Sistemas: R$ 14.626,86 Diretor de Compliance: R$ 14.394,72 Diretor de Planejamento Estratégico: R$ 13.769,15 Médico da Estratégia de Saúde da Família: R$ 13.764,32 Diretor de Serviços de Saúde: R$ 13.245,10 Médico Nutrologista: R$ 13.222,67 Diretor de Produção e Operações em Empresa Agropecuária: R$ 13.201,19 Diretor de Crédito Imobiliário: R$ 13.193,88 Engenheiro de Minas (Lavra a Céu Aberto): R$ 13.042,17 Diretor de Operações de Servicos de Armazenamento: R$ 12.899,62 Engenheiro Químico (Utilidades e Meio Ambiente): R$ 12.813,18 Engenheiro de Minas (Lavra Subterrânea): R$ 12.629,69 Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): R$ 12.386,55 Gerente de Produção de Tecnologia da Informação: R$ 12.386,36 Engenheiro Civil (Pontes e Viadutos): R$ 12.347,38 Engenheiro de Minas (Projeto): R$ 11.988,39 Professor de Literatura Francesa: R$ 11.927,02 Engenheiro de Minas (Planejamento): R$ 11.865,09 Pesquisador em Economia: R$ 11.862,61 Médico de Família e Comunidade: R$ 11.853,40 Diretor de Produção e Operações em Empresa Pesqueira: R$ 11.826,12 Gerente de Produtos Bancários: R$ 11.797,14 Ator: R$ 11.739,64 Engenheiro Naval: R$ 11.578,88 Arquiteto de Soluções de Tecnologia da Informação: R$ 11.335,63 Engenheiro Químico (Petróleo e Borracha): R$ 11.321,21 Gerente de Grandes Contas (Corporate): R$ 11.298,44 Gerente de Segurança Operacional (Aviação Civil): R$ 11.273,93 Engenheiro de Minas: R$ 11.239,42 Médico em Medicina Nuclear: R$ 11.214,97 Tecnólogo em Petróleo e Gás: R$ 11.211,35 Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação: R$ 11.178,89 Engenheiro de Telecomunicações: R$ 11.140,45 Engenheiro Aeronáutico: R$ 11.129,85 Diretor Geral de Empresa e Organizações (Exceto de Interesse Público): R$ 11.127,62 Engenheiros de Sistemas Operacionais em Computação: R$ 11.085,82 Médico Patologista Clínico / Medicina Laboratorial: R$ 11.069,22 Engenheiro de Minas (Processo): R$ 11.017,57 Astrônomo: R$ 10.986,35 Engenheiro Mecânico (Energia Nuclear): R$ 10.985,19 Diretor Administrativo e Financeiro: R$ 10.978,37 Engenheiro Civil (Túneis): R$ 10.905,77 Diretor de Operações Comerciais (Comércio Atacadista e Varejista): R$ 10.761,85 Engenheiro de Minas (Beneficiamento): R$ 10.748,65 Diretor de Programação: R$ 10.712,56 Engenheiro Civil (Geotecnia): R$ 10.681,13 Diretor Administrativo: R$ 10.596,49 Médico em Medicina de Tráfego: R$ 10.590,21 Diretor de Produção e Operações em Empresa Florestal: R$ 10.551,99 Gerente de Rede: R$ 10.502,58 Engenheiro de Materiais: R$ 10.489,06 Procurador Autárquico: R$ 10.474,79 Diretor de Redação: R$ 10.453,04 Diretor de Operações de Obras Pública e Civil: R$ 10.427,95 Físico (Óptica): R$ 10.398,75 Diretor de Criação: R$ 10.330,89 Matemático Aplicado: R$ 10.309,62 Pesquisador de Medicina Básica: R$ 10.300,93 Engenheiro de Aplicativos em Computação: R$ 10.280,48 Diretor de Contas (Publicidade): R$ 10.186,52 Médico Generalista: R$ 10.043,18 Médico Radiologista Intervencionista: R$ 9.993,15 Engenheiro de Minas (Pesquisa Mineral): R$ 9.953,91 Oficial Superior de Máquinas da Marinha Mercante: R$ 9.903,71 Engenheiro Civil (Ferrovias e Metrovias): R$ 9.817,99 Físico (Nuclear e Reatores): R$ 9.777,36 Comandante da Marinha Mercante: R$ 9.760,38 Engenheiro de Logística: R$ 9.745,20 Diretor Teatral: R$ 9.645,26 Engenheiro Metalurgista: R$ 9.603,63 Profissional de Relações com Investidores: R$ 9.531,18 Geólogo de Engenharia: R$ 9.466,24 Engenheiro Civil (Hidrologia): R$ 9.361,64 Diretor de Operações de Serviços de Transporte: R$ 9.355,00 Matemático: R$ 9.290,66 Médico Geneticista: R$ 9.286,36 Gerente de Comunicação: R$ 9.268,13

Menores salários

Entre as ocupações com menores salários médios de admissão, sete registraram valores abaixo do salário mínimo em vigor no ano passado (R$ 1.100).

Veja os 100 cargos com menores salários: