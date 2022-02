Hospital de Ipixuna seleciona técnico de gesso hospitalar

O Hospital Geral de Ipixuna do Pará (HGI), localizado no nordeste paraense, está com vagas abertas para o cargo de técnico de gesso hospitalar. Os profissionais interessados devem enviar o currículo atualizado até o dia 10 de fevereiro, pelo e-mail: selecao.ipixuna@indsh.org.br, com o cargo pretendido no título.

Os currículos dos candidatos passarão por uma triagem, conforme os critérios do setor de Departamento Pessoal (DP). Os profissionais que tiverem os currículos aprovados serão comunicados sobre o dia, hora e local da realização das provas e entrevistas.

A exigência é que os candidatos comprovem por meio de certificado que estão aptos a desenvolver a função.