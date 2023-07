Pais se dividem sobre a abertura de contas bancárias para jovens; saiba as vantagens e riscos

"Hoje, estávamos conversando a respeito desses golpes, de ser abordado, então, tem de desconfiar, estar atenta”, afirmou a comerciante autônoma, Andréa Silva, mãe de Alice Evangelista, de 20 anos, e desde os 18, detentora da própria conta bancária. Alice cursa o sétimo semestre de Farmácia, em Belém.

Mãe e filha passeavam em um shopping, no bairro do Reduto, na noite de terça-feira, 20 de junho. A preocupação de Andréa Silva com os riscos de golpes não é à toa. Pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), aponta que 3 em cada 10 brasileiros foram vítimas de golpes ou tentativas de fraudes financeiras no país em 2022.

O uso de dados pessoais para aplicação de técnicas de engenharia social, invasão de dispositivos e fraudes de identidade costumam ser as principais armas utilizadas pelos fraudadores. Assim, em se tratando de titulares tão vulneráveis como adolescentes e até crianças, o cuidado no uso dos serviços financeiros deve ser redobrado.

“Até hoje, ainda não passamos por isso, mas a gente fica preocupada. O que eu recomendo, para a Alice, é desconfia. Anúncio no Instagram, muito barato, fica atenta para isso, desconfie”, reiterou a comerciante Andrea Silva, referindo-se ao do cartão e doaplicativo bancário por Alice.

Menores de 16 anos, com o consentimento dos pais, podem ter conta

Até pouco tempo atrás, era preciso ter 18 anos para ter uma conta no próprio nome. Isso mudou com as transformações tecnológicas. Menores de 16 anos, com o consentimento dos pais ou tutores podem ter conta bancária.

Dados do Banco Central do Brasil apresentados no Relatório de Economia Bancária mostraram um crescimento de 50% na última década (2012 – 2022) no número de contas abertas por jovens entre 15 e 24 anos, um total de 23 milhões delas.

A família da estudante Bruna Cavalcante, de 20 anos, vive a experiência de delegar para ela a gestão da renda, recebida do pai em forma de mensa transfeirida para a conta bancária da jovem.

Bruna disse que, em geral, usa o dinheiro que rcebe do pai, mensalmente, para compras de roupas, lanches, e quase sempre passa do limite e o pai é quem paga os juros bancários. Ela ainda não trabalha e faz cursinho preparatório para entrar no ensino superior, onde quer cursar medicina.

Facilidades e excessos

"O pai vê facilidade", disse a mãe de Bruna, Márcia Alcântara, que é contra a filha dispor de conta bancária própria. "Eu sou contra até agora. Até hoje, ela não tem responsabilidade para lidar com dinheiro. Ainda não aprendeu. O pai dela abriu a conta para ela, para facilitar a transferência do dinheiro e isso facilita para ele também, e ela extrapola”, disse Márcia.

"Eu gasto com roupas e com comida, também. Eu acho bacana ter minha independência financeira, mas eu tenho consciência de que eu passo do limite. Ele já ameaçou tirar o cartão, mas só ameaçou”, disse Bruna sorrindo.

Economistas destacam que os pais podem aproveitar a abertura da conta bancária para os filhos para desenvolverem a educação financeira familiar.

“É sim uma facilidade. A gente começou cedo com ela. Abrimos uma poupança, e ela tinha o cartão na mão. Quando fez 18, ela mesma abriu a conta bancária dela", comentou Andréa sobre a filha Alice.

Andréa aprova a independência de Alice no trato com o dinheiro, que também recebe do próprio pai. "Mas a gente não joga toda a responsabilidade para ela, a gente acaba ficando com cautela de fazer isso”, contou a comerciante Andrea Silva, por achar a filha ainda jovem demais para lidar com os gastos sozinha.

Alice, como Bruna, não trabalha, no entanto, assegurou que não é excessiva com os gastos. “Eu tento ficar no limite, não extrapolar”, disse ela, explicando que gasta com o necessário. Ela citou alimentação, transportes, roupas, e afirmou que quando tem gastos mais caros, avisa o pai para ele ajudar a complementar o dinheiro.

Voltando à família de Márcia Alcântara, a mãe disse seguir confiante de que a filha Bruna aprendará ser mais responsável com a liberdade de ter conta bancária própria.

"Eu converso para ela ter consciência financeira. É fácil você gastar um dinheiro que não vem do seu suor. Aí, você não saber controlar isso, lá na frente, você não vai saber controlar o seu dinheiro também, mas um dia cai a ficha”, afirmou Márcia sorrindo.

Controle financeiro

Não ter controle sobre o próprio dinheiro é uma realidade no Brasil. Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontou, em 2023, que de 813 pessoas ouvidas, cerca de 50% não controlam os próprios orçamentos. Entre as razões para isso, havia desde a falta do hábito para anotar as despesas até o fato de delegar a função de controle a terceiros.

Documentos necessários para abrir uma conta para um menor de idade

RG E CPF do responsável e da criança

Comprovante de residência.

Diferença da conta aberta para uma criança

Um menor de idade pode ter uma conta tradicional. Porém, os pais podem abrir uma conta específica para crianças, que oferecem apenas cartão de débito e permitem aos pais determinar um valor máximo diário que pode ser utilizado.