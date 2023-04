MEIs podem adquirir carros zero com mais de 20% de desconto

Dentre as diversas vantagens que o Microempreendedor Individual (MEI) pode usufruir, segundo a legislação que abarca a categoria, está a compra de carros zero com descontos que podem até ultrapassar os 20%, a depender da montadora e modelo pretendido. Para isso, em geral, basta apresentar à loja algumas documentações simples e aguardar um pouco até conseguir receber o bem, já que, em geral, a demanda é bem grande. Também é preciso ter atenção a alguns pré-requisitos, antes de partir para a concessionária mais próxima.

Segundo o administrador, contador e professor universitário Rogério Moura, pós-graduado em Gestão Tributária Digital e mestre na área de administração de empresas, o microempreendedor individual conta com várias vantagens e uma delas é justamente o desconto na aquisição de veículos que, em tese, não devem ir para uso próprio, mas sim para incrementar o negócio.

“Nesse caso, o veículo deve ser usado para gerar acréscimo nas vendas ou prestação de serviços, idêntico à forma de venda para uma pessoa jurídica normal. Os juros bancários também são reduzidos para o MEI, caso ele decida financiar o veículo. Nesse caso, ele deve procurar um banco e fazer um financiamento para Microeempreendedor Individual. É importante ressaltar que essa redução de juros é de fato de um tratamento favorecido para o MEI, e, para que ele possa continuar mantendo esses benefícios, precisa cumprir com suas obrigações, recolhendo mensalmente a sua contribuição mensal que é o DAS, independentemente de ele ter tido faturamento ou não. Então, são cuidados que o MEI precisa ter para não sofrer nenhum impedimento na hora da compra desse veículo. Ele não pode ter dívidas perante fornecedores ou clientes nem protesto ou processo na Justiça”, frisou.

Além disso, caso haja interesse em revenda, ela não poderá ser feita nos primeiros doze meses após a aquisição. Por fim, o veículo estará vinculado ao CNPJ da empresa, o que significa que, se o empreendedor não quitar a dívida, firma e empresário ficarão negativados.

Pará conta com cerca de 400 mil negócios que estão enquadrados como MEIs

De acordo com o Sebrae, hoje, o Pará conta com cerca de 400 mil negócios que estão enquadrados como MEIs, microempresas ou empresas de pequeno porte.

Segundo o supervisor de venda direta de uma concessionária que representa a marca Fiat em Belém, Alysson Lima, as vendas para MEIs representam de 8 a 10% do total de vendas diretas realizadas pela loja onde ele trabalha. “Como, nesse tipo de venda, o carro não pode ultrapassar o valor da receita bruta anual do MEI, que hoje é de R$ 81 mil, normalmente, os empreendedores já procuram nessa faixa. No nosso caso, o Mobi, que é o nosso carro de entrada, é o que mais sai para clientes MEI. A procura é muito grande e, para esse carro, nós estamos com desconto de 7,70%, o que representa um desconto, em média, de R$ 8 mil. Então, o MEI consegue comprar por R$ 65 mil um carro que, no salão da loja, sai por R$ 73 mil”, informou.

De acordo com Allysson, no caso da loja dele, os documentos exigidos para o MEI são o contrato social, os documentos do cliente e email, apenas. “Com poucos documentos, a gente faz o pedido do carro para o cliente e a gente normalmente entrega num prazo de um a 30 dias. Estamos em um momento muito bom de vendas, com o mercado de carros novos aquecidos”, comemorou.

A reportagem procurou outras montadoras com atuação no Brasil, mas apenas a Nissan respondeu, por meio de nota. Segundo a empresa, a marca também faz vendas diretas para CNPJ, categoria que abriga os MEIs. “A Nissan também tem descontos para CNPJ em todos os veículos. A Frontier tem taxas de 11% a 18%; o Sentra, de 7%; o Kicks, de 10% a 11%; o Versa, de 6% e o Leaf, de 21%. É preciso se dirigir à área de ‘Venda Direta’ nas concessionárias da marca”, pontuou.

Informações importantes para quem é MEI e deseja comprar um carro zero com desconto:

- O MEI precisa estar em dia com as suas obrigações mensais e também não pode estar respondendo a protesto ou processo na Justiça

- A porcentagem do desconto na compra do veículo pode variar de acordo com a fabricante escolhida e o modelo

- As regras também podem variar de acordo com a marca. Os documentos pessoais e da empresa exigidos podem ser diferentes em cada concessionária

- Devido à grande procura, o prazo para entrega do veículo pode ser grande e chegar a até 40 dias

