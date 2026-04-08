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Economia

Lula diz que enviará nesta semana ao Congresso projeto para reduzir escala 6x1

Presidente da Câmara, Hugo Motta, chegou a dizer que o governo havia recuado da intenção de enviar o PL

Estadão Conteúdo
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Proposta que será apresentada pelo governo busca reduzir a jornada de trabalho (DIVULGAÇÃO/MT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira, 8, que vai enviar nesta semana ao Congresso Nacional um projeto de lei do governo que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1. Lula disse ainda que vai conversar com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a medida. A declaração foi feita em entrevista ao portal ICL Notícias.

Nesta terça-feira, 7, Motta chegou a dizer que o governo havia recuado da intenção de enviar um projeto de lei e que iria pautar a análise de uma proposta de emenda à Constituição (CCJ) que já tramita na Câmara, e tem apoio do próprio Motta.

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Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo negou que iria desistir de enviar a sua proposta.

"Hugo Motta tem uma PEC que ele gostaria de colocar em votação, mas o governo vai apresentar o seu projeto nesta semana", disse Lula, se mostrando confiante com a aprovação da mudança. "Vamos conseguir reduzir a escala 6x1", comentou.

O presidente também defendeu que haja uma brecha para o caso de necessidade de contratos coletivos de categorias diferenciadas durante a implementação da redução da escala de trabalho.

"Não pode ser uma coisa rígida para todas as categorias, você tem que permitir que haja uma negociação. Mas nós temos que ter a redução, as pessoas precisam hoje de mais descanso e lazer", afirmou Lula.

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