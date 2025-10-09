Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Lula após derrota da MP do IOF: é questão de dias para que ricos paguem imposto que merecem

O presidente disse também que a tributação dos que possuem mais renda será uma "questão de dias" e que a classe trabalhadora "não vai deixar barato" a derrota no Congresso

Estadão Conteúdo
fonte

Lula disse uma parte do Congresso votou contra o objetivo do governo em tributar os chamados "super-ricos" (Instagram @lulaoficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a decisão da Câmara dos Deputados em retirar de pauta a Medida Provisória com alternativas à alta do IOF, que acabou caducando nesta quarta-feira, 8. Na inauguração da fábrica da montadora de carros chinesa BYD em Camaçari (BA), Lula disse uma parte do Congresso votou contra o objetivo do governo em tributar os chamados "super-ricos".

"Ontem foi triste porque uma parte do Congresso Nacional votou contra a taxação que a gente queria fazer dos bilionários deste País, daqueles que ganham muito e pagam pouco", disse Lula.

O presidente disse também que a tributação dos que possuem mais renda será uma "questão de dias" e que a classe trabalhadora "não vai deixar barato" a derrota do governo no Congresso.

"Se um trabalhador pode pagar 27,5%, porque um ricaço não pode pagar 18%? Ainda fizemos um acordo para 12% e eles não quiseram pagar. Eles podem saber, que é uma questão de dias, eles vão pagar o imposto que merecem aqui no Brasil, porque o povo trabalhador não vai deixar isso barato", declarou o presidente.

Lula participou nesta quinta-feira da inauguração de um complexo da montadora de carros elétricos chinesa BYD, em Camaçari (BA). Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), o empreendimento custou R$ 5,5 bilhões e possui o potencial de gerar 20 mil empregos, entre diretos e indiretos.

Palavras-chave

IOF/MP/COMPENSAÇÃO/GOVERNO/DERROTA/LULA

ricos

imposto
Economia
