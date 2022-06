Luiza Trajano deixa lista de bilionários da revista Forbes após queda nas ações da empresa

Luiza Trajano, empresária e fundadora da loja Magazine Luiza, conhecida popularmente como Magalu, recentemente deixou a lista global de bilionários criada pela revista Forbes. Luiza é conhecida por trazer inovação e crescimento para o mercado de varejo.

Segundo a Forbes, a fortuna da empresária está em queda desde o dia 16 de julho do ano passado, logo depois de atingir o recorde de R$ 28,6 bilhões. A saída da empresária da cobiçada lista de bilionários brasileiros foi ocasionada pela queda de 90% das ações da empresa Magazine Luiza (MGLU3), passando de R$ 24,00 em 2021, para R$ 2,55 neste mês.

Essa desvalorização das ações da empresa acontece pelas restrições do comércio causadas durante a pandemia da covid-19 e com o atual cenário econômico. Atualmente há um aumento inflacionário e das taxas de juros, o que causa diminuição no poder de compra dos consumidores, afetando diretamente as empresas de varejo.

Luiza Trajano é dona de 17% do Magazine Luiza e, no ano de 2015, deixou o posto de CEO da empresa para o filho Frederico Trajano e decidiu assumir a presidência do conselho de administração do Magalu.

