'O duro de ser vice é ter de aguentar o que o outro faz', declara Luiza Trajano

“Preamar da Criatividade”

Hoje e amanhã, das 16h às 21h, mais de 20 expositores de alimentos e artesanatos estarão no “Porto Futuro”, em Belém.

“No chão, novinha”

Gravado em Belém e lançado ontem, o novo videoclipe de Anitta teve mais de 1,5 milhão de visualizações no YouTube em oito horas.

Luiza Elena Trajano (J. Bosco)

"O duro de ser vice é ter de aguentar o que o outro faz.”

Assediada por partidos da esquerda à centro-direita para ser candidata a vice-presidente nas eleições de 2022, a empresária Luiza Trajano explicou, ontem, por que não pretende compor chapa com nenhum político. Todos querem tê-la como vice de chapas ao Palácio do Planalto. Ela sempre recusou, embora diga que nunca recebeu um convite formal.

MEIO AMBIENTE

Recursos

A Comissão Mista de Orçamento, formada por deputados federais e senadores, aprovou nesta semana o relatório que trata dos recursos que devem ser destinados para proteção ambiental na lei orçamentária do ano que vem. Pela proposta, aprovada na comissão, deputados e senadores podem apresentar emendas de até R$ 4 milhões para projetos que tenham como objetivo a prevenção e controle de incêndios florestais nas chamadas áreas federais prioritárias. Também podem destinar R$ 1,5 milhão para formulação e implementação de estratégias para promover a conservação, a recuperação e o uso sustentável da biodiversidade, da vegetação nativa e do patrimônio genético; além de R$ 445,2 mil para a implementação de programas, planos e ações para melhoria da qualidade ambiental urbana; apoio a políticas e programas para proteção e defesa animal. O relator do projeto foi o deputado federal Beto Faro (PT-PA). A votação no plenário da Câmara dos Deputados está prevista para a próxima terça-feira.

MACHISMO

Punição

Uma decisão da Justiça do Trabalho da Bahia foi comemorada, nesta semana, por movimentos de defesa das mulheres em todo o País. Uma jovem que denunciou ter sido vítima de assédio moral e de ofensas machistas por parte da chefia recebeu indenização de R$ 30 mil. Na ação, a empregada relatou que foi chamada de “loira burra” e que ouviu do chefe imediato que determinadas funções não deveriam ser desempenhadas por mulheres.

Ilegalidade

A decisão foi do juiz do Trabalho substituto Alderson Adaes Mota Ribeiro. Na sentença, o magistrado afirmou que o ambiente de trabalho hostil configura a ilegalidade da conduta, provocando, “sem qualquer dúvida, dano irremediável à dignidade da trabalhadora”.

ATAQUE

Transtorno

O ataque de hackers ao sistema ConectSUS que dá acesso ao certificado de vacinação contra a covid-19 causou transtornos a quem precisou apresentar o documento em bares e restaurantes na noite de ontem, em Belém. O governo vai manter o decreto que tornou obrigatória a exigência do cartão para ingresso em locais públicos e particulares, e a recomendação é de que, pelo menos por enquanto, as pessoas optem por apresentar a versão impressa.

Imunizantes

O governo ainda não divulgou dados, mas fontes da Secretaria de Estado de Saúde garantem que, desde que o decreto entrou em vigor, aumentou a procura por vacina nos postos de todo o Pará. Mas, a maioria dos municípios paraenses ainda está longe da meta de imunização, que é de 70%.

CIGARRO

Apreensão

Uma equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa) fez, ontem, nova apreensão de cigarros sem documentação fiscal na divisa do Pará com o Maranhão. Ao todo, foram apreendidos 150 mil maços, avaliados em R$ 600 mil. O cigarro estava escondido atrás de caixas de doce de leite. A apreensão foi feita na barreira da Sefa instalada perto da divisa.

OUTEIRO

Suspensão

A empresa de ônibus urbano Nova Marambaia passa a operar, a partir de hoje, as linhas Outeiro/Fama-Estação Maracauera e Outeiro III-São Brás. Serão mantidos os horários e itinerários, sem prejuízo aos passageiros. A mudança será por, pelo menos, 60 dias, tempo que dura a suspensão da empresa Transcap, punida pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Outra situação em processo de análise pela Semob é a da operação das linhas Belém-Mosqueiro, ainda sem data para conclusão.

RÉVEILLON

Segurança

Apesar de a decisão de realizar ou não as festas públicas de Réveillon ser prerrogativa dos gestores municipais, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) já trabalha nos preparativos para instalar, a exemplo do que fez no ano passado, o Centro Integrado de Comando na praia do Atalaia, em Salinópolis. Será a extensão da operação “Festas Seguras”. Nos próximos dias, a Segup deve tornar públicos os detalhes do esquema de segurança para as localidades mais procuradas na virada do ano.

EM POUCAS LINHAS

► O município de Ananindeua realizará, hoje, uma campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos com idade acima de três meses.

► Os novos integrantes da Diretoria da Festa de Nazaré foram empossados, ontem à noite, em solenidade na “Casa de Plácido”.

► O casal formado Antônio e Silvia Salame tomou posse no último mês de outubro como coordenador das duas próximas edições do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

► Além de Antônio e Silvia, o conselho consultivo é integrado por padres barnabitas, responsáveis pela Basílica Santuário de Nazaré; o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa; e três diretores da Festa de Nazaré.

► A Prefeitura de Soure, no Arquipélago do Marajó, confirmou que haverá festa de Réveillon no município.

► Segundo a prefeitura, o município já atingiu o índice de mais de 70% da população vacinada contra a covid-19.

► Será, hoje, a cerimônia de casamento de 17 casais LGBTQIA+. A organização é da Prefeitura de Belém em parceria com o Instituto “Márcia Guimarães”.

► A cerimônia será realizada na praia do Cruzeiro, no distrito de Icoaraci.

► A ação é articulada pela Coordenadoria de Diversidade Sexual de Belém, que é responsável por fomentar políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+.

► O Ministério Público do Pará realizará, na próxima semana, um seminário para apresentar um panorama geral sobre a covid-19.

► O palestrante será o diretor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém, Cláudio Salgado.

► Moradores dos bairros da Batista Campos, Cidade Velha e Jurunas, em Belém, devem amanhecer sem água hoje. Motivo: a Companhia de Saneamento do Pará vai interromper o abastecimento para avançar com as obras de substituição das redes antigas da capital.