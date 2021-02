Empresária Luiza Trajano anuncia campanha à favor da vacinação

Nesta segunda-feira (08), usando as redes sociais, a empresária Luiza Helena Trajano, que preside a rede de lojas Magazine Luiza, anunciou a criação do projeto “Unidos pela Vacina”, que tem como objetivo auxiliar nas campanhas de vacinação contra a covid-19. O objetivo é que, até setembro deste ano, toda a população brasileira esteja imunizada.

Segundo a empresária, a campanha também é apoiada pelo “Grupo Mulheres do Brasil”. “Nosso objetivo é vacinar todos os Brasileiros até setembro. Sim, vacina para todos até setembro deste ano! A gente não discute política, não procura culpado. A gente discute sim, como levar a vacina até todas as pessoas do nosso país”, escreveu a empresária nas redes sociais.

O projeto visa que a vacina chegue a “qualquer ponto do país, superando todo e qualquer obstáculo”. A CEO do Grupo Mulheres do Brasil, Marisa Cesar, explicou que a ideia é resolver problemas de logística na entrega das vacinas aos estados e municípios.

“Queremos usar nossa experiência, nossa força, para ajudar a destravar os problemas. Por exemplo, coisas que pelo rito normal demoraria um mês, queremos solucionar em 15 dias”, ressaltou a CEO.

O projeto também contará com uma campanha publicitária, veiculada em redes de televisão, para reduzir a resistência à imunização.