Lucro do FGTS: trabalhadores começam a receber dinheiro; veja quem tem direito

Nesta quinta-feira (27), a Caixa Econômica Federal começou a distribuir os R$ 12,7 bilhões de lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor corresponde a 99% dos lucros obtidos ao longo de 2022, que foi de R$ 12,8 bilhões. O repasse termina na próxima segunda-feira (31).

De acordo com a Caixa, cerca de 132 milhões de trabalhadores, que possuíam conta com saldo em 31 de dezembro de 2022, receberão o valor proporcional ao saldo existente naquela data.

Segundo o governo, o índice de distribuição será de 0,02461511. Ou seja, para saber quanto receberá, o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta vinculada em 31 de dezembro de 2022, pelo índice de distribuição. Por exemplo, uma conta que tinha, na época, R$ 10 mil, terá um lucro creditado de R$ 246,15.

O que é a distribuição de lucros do FGTS?

A ação é uma medida legal que tem como objetivo aumentar a rentabilidade das contas dos trabalhadores no FGTS, por meio da distribuição de parte do resultado positivo lucrados pelo fundo, além da remuneração mensal — que é feita por meio da aplicação da taxa referencial (TR) mais 3% ao ano, de acordo com a legislação vigente.

Segundo a Caixa, o resultado do FGTS é decorrente do retorno de suas aplicações e investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde, fruto da governança do Conselho Curador do próprio fundo e da atuação do banco público como agente operador.

Quem tem direito a receber os valores de lucros do FGTS?

Cotistas com contas vinculadas ao FGTS no ano passado, sejam elas ativas ou inativas, com saldo em dezembro, serão elegíveis para receber valores. É importante destacar que o dinheiro não poderá ser sacado separadamente e que as regras para o saque do FGTS seguem inalteradas. Por exemplo, poderão fazer o saque a pessoa demitida sem justa causa ou quem vai comprar um imóvel.

Como consultar o saldo e extrato do seu FGTS?

Baixe o aplicativo FGTS . O app é gratuito e está disponível para Android e iOS;

. O app é gratuito e está disponível para Android e iOS; Se você não possui cadastro na plataforma da Caixa , clique em “É novo por aqui? Cadastre-se”. A partir disso, será preciso informar dados pessoais como: CPF, nome completo, celular, data nascimento, CEP e e-mail ;

, clique em “É novo por aqui? Cadastre-se”. A partir disso, será preciso informar dados pessoais como: ; Depois crie uma senha numérica com 6 dígitos e valide um campo de captcha, provando ‘não ser um robô’;

com 6 dígitos e valide um campo de captcha, provando ‘não ser um robô’; Caso já tenha cadastro na Caixa , ao abrir o aplicativo, clique em ‘Entrar no aplicativo’, informe seu CPF e valide seu login. Para isso, você receberá um código de validação por meio do e-mail vinculado a sua conta Caixa ; Depois você deverá indicar sua senha numérica - nesse momento é possível clicar em “Esqueci minha senha” e gerar uma nova, por meio de validações pelo mesmo e-mail.

, ao abrir o aplicativo, clique em ‘Entrar no aplicativo’, informe seu e valide seu login. Para isso, você receberá um código de validação por meio do e-mail vinculado a sua ; Depois você deverá indicar sua senha numérica - nesse momento é possível clicar em “Esqueci minha senha” e gerar uma nova, por meio de validações pelo mesmo e-mail. Ao entrar no aplicativo com sua conta, clique em “Saldo total do FTGS ” para consultar o valor referente à soma de todos seus saldos;

” para consultar o valor referente à soma de todos seus saldos; Para conferir os valores separadamente, assim como os extratos, clique em “Meu FGTS”. Por lá é possível ver o extrato detalhado, gerar PDFs dos documentos e ter acesso aos dados dos contratos em questão.

Como consultar o extrato do FGTS pelo app da Caixa

Acesse o aplicativo da Caixa , gratuito e disponível para os sistemas Android e iOS ;

, gratuito e disponível para os ; Entre em sua conta Caixa e, depois, clique em “FGTS e INSS” ;

e, depois, clique em ; Abra a opção “FGTS” e clique em “Extrato” ;

e clique em ; Veja o saldo . Para baixar o extrato, clique no ícone de compartilhamento.

. Para baixar o extrato, clique no ícone de compartilhamento. Outro modo de consultar o saldo do FGTS é por meio do telefone, ligando para o atendimento da Caixa: 0800 726 0207. Na ligação, para ter acesso às informações, será preciso informar a data de nascimento, CPF ou número do NIS.

