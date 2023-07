Conselho Curador do FGTS distribuirá R$ 12,7 bilhões em lucros aos trabalhadores em 2022

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) anunciou que irá distribuir R$ 12,7 bilhões aos trabalhadores que possuem contas vinculadas, o que representa 99% do lucro obtido pelo fundo em 2022, totalizando R$ 12,8 bilhões.

O Ministério do Trabalho e Emprego informou que a distribuição dos lucros começará já na próxima semana e tem previsão de conclusão até o final de agosto. O índice de distribuição será de 0,02461511, sendo necessário multiplicar o saldo da conta vinculada em dezembro de 2022 por esse índice para determinar o valor a ser recebido. Por exemplo, uma conta com saldo de R$ 10 mil na época receberá um lucro creditado de R$ 246,15.

VEJA MAIS

Comparado ao ano anterior, o montante a ser distribuído em 2022 é menor, visto que em 2021 foram repassados R$ 13,2 bilhões aos trabalhadores e em 2020, R$ 7,5 bilhões.

Durante a reunião, foram apresentados os dados referentes ao ano de 2022, em que o FGTS registrou receitas de R$ 49,7 bilhões e despesas de R$ 36,9 bilhões, resultando em um lucro de R$ 12,8 bilhões, valor destinado à distribuição.

Crédito é realizado até o dia 31 de agosto

A distribuição dos lucros do FGTS é estabelecida por lei e tem como objetivo aumentar a rentabilidade das contas vinculadas dos trabalhadores. O processo cabe ao Conselho Curador do FGTS autorizar a distribuição dos lucros, enquanto a Caixa Econômica é responsável por efetuar a operação de crédito nas contas dos trabalhadores. O valor da distribuição é proporcional ao saldo da conta vinculada em 31 de dezembro do ano-base do resultado auferido, e o crédito é realizado até o dia 31 de agosto do ano seguinte. Essa quantia é obtida multiplicando-se o saldo existente na conta pelo índice de distribuição aprovado pelo Conselho Curador do FGTS, como informou a Caixa.