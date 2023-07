Lucro do FGTS: veja quem irá receber e como calcular valor que será pago

O Conselho Curador do FGTS decidiu distribuir aos trabalhadores o montante de R$ 12,7 bilhões. O valor corresponde a 99% do lucro obtido pelo fundo em 2022. Veja como calcular o valor que será depositado nas contas.

Qual valor será depositado?

O valor varia de pessoa para pessoa. Quanto maior o saldo, maior será o valor repassado. O depósito será proporcional ao montante que o trabalhador tinha em conta até o último dia do ano passado.

Para saber quanto irá receber, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em 31 de dezembro de 2022 por 0,02461511. Esse fator aprovado significa que, na prática, a cada R$ 1 mil de saldo, o cotista receberá R$ 24,62. O depósito será feito em contas ativas e inativas.



Veja simulações

Confira quanto será depositado em cada uma das contas de acordo com o saldo em 31 de dezembro de 2022:



Conta com R$ 100: recebe R$ 2,46

Conta com R$ 500: recebe R$ 12,31

Conta com R$ 1.000: recebe R$ 24,62

Conta com R$ 2.000: R$ 49,23

Conta com R$ 5.000: R$ 123,08

Conta com R$ 10.000: recebe R$ 246,15

Como saber se vou receber?

Contas ativas e inativas do FGTS com saldo em 31 de dezembro de 2022 terão direito ao repasse. Quem começou a trabalhar com direito a FGTS em 2023, por exemplo, não vai receber distribuição de lucros referente a esta conta.



Cerca de 132 milhões de trabalhadores que possuíam conta de FGTS com saldo no final do ano passado receberão o crédito. A Caixa Econômica Federal administra o FGTS e, por isso, é a responsável por fazer a distribuição do lucro.



A Caixa informou que iniciará os repasses na quinta-feira (27). Os valores serão creditados nas contas de FGTS até 31 de julho. O depósito será identificado como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2022".



O trabalhador pode checar se o lucro foi depositado pelo app FGTS. O aplicativo está disponível para para Android e iOS.



Vou poder sacar o dinheiro?

O dinheiro da distribuição do lucro ficará preso no fundo. Os saldos das contas serão atualizados até o dia 31 de agosto, mas a distribuição dos lucros não muda as regras para saque dos valores.

É possível sacar o FGTS somente nas situações específicas fixadas em lei. Alguns exemplos são demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou saque-aniversário.