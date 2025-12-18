Lideranças do cooperativismo celebram vitórias em evento festivo na Estação das Docas

Um jantar para celebrar conquistas e reconhecer personalidades que se dedicaram ao desenvolvimento do cooperativismo no Pará. Essa é a síntese do evento que reuniu 450 convidados, entre lideranças e gestores, vinculados ao Sistema OCB/PA, promotor do evento, na noite desta quinta-feira (18), na Estação das Docas, em Belém.

O presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, destacou que o setor fecha 2025 com vitórias importantes. “Estamos mostrando a pujança do cooperativismo em mais de 130 municípios do Pará, o que para a gente é maravilhoso. Fechamos o ano representando 12% da economia estadual, e somos mais de 400 mil famílias ligadas, de forma direta e indireta a cooperativas, e isso impacta um percentual de mais de 23% da população do estado”.

Superintendente do Sistema OCB/PA, Júnior Serra, frisou que o cooperativismo paraense, em 10 anos, cresceu de forma exponencial. “A gente tem feito bastante ações. As nossas cooperativas tiveram protagonismo na COP 30 (30ª Conferência Mundial sobre Mudança do Clima), mostrando a nossa força na bioeconomia, e como a gente consegue ajudar a manter a floresta em pé”.

Encontro de Lideranças do Cooperativismo Paraense, na Estação das Docas, em Belém

”O cooperativismo contribui para fazer a inclusão produtiva das pessoas que estão nas comunidades tradicionais, nos povos ribeirinhos, e também nossas cooperativas urbanas ajudam no desenvolvimento do nosso estado como um todo. Então, nós temos desde as grandes cooperativas financeiras às cooperativas de saúde, e as que estão lá na floresta ajudando na questão de preservação ambiental”, disse Júnior Serra.

Durante o evento, foi anunciado que a Cooperativa CoopMarajó, do município de Portel, conquistou o Selo de Inspeção Estadual da Casa de Farinha, da Adepará. O feito foi considerado um marco para a região marajoara, por dar o direito à cooperativa de comercializar o seu produto em todo o Pará.

Também, em reconhecimento às cooperativas que produzem produtos da bioeconomia, lideradas por mulheres, foi feita a entrega do Selo Mulher Amazônia. Foram contempladas com o citado Selo, as líderes de cooperativas Lucilene da Silva Sousa, da Coopafs; Cintya Ribeiro, da Casp; Joelma Nunes, da Cooprima; Lucileia Rosário, da Cprat; Maria Daiana Silva, da Coopaflora; Maria Silva, da Coopasmig e; Natália Viana, da Turiart.

Para Lucilene Sousa, uma das homenageadas da noite, enquanto presidente da Coopafs, a cooperativa dos produtores da agricultura familiar de Santarém, o empreendedorismo feminino já escreve uma história bem-sucedida no Pará.

"Hoje, nosso carro-chefe são os hortifrutis in natura, os tubérculos, as raízes, os folhosos, melancia, repolho, melão, abóboras, mamão, tangerina, laranja. Somos 174 cooperados, entre mulheres e homens, e em nossa base jurídica temos os povos originários. Eu mesma sou munduruku, e temos também os povos de assentamento, os pescadores. Atuamos há 15 anos, e, nesta noite, temos muito o que comemorar, disse Lucilene Sousa.

Roberta Pampolha é diretora presidente da Coofarmi, e contou sobre a rotina de liderar uma cooperativa. "É ser mãe, mulher, esposa e empreendedora, um desafio diário, porque, nós mulheres, ainda estamos no momento de provar o tempo todo que a gente é capaz, que a gente pode, então, para mim, é um desafio que eu quero enfrentar e que eu vou enfrentar, para que Coofarmi cresça e o nosso comitê de mulheres dentro da cooperativa, também.

O evento ainda contou com a palestra “Legado de Campeão: Construindo Lideranças com Propósito”, do medalhista olímpico Gustavo Borges, que fez falou sobre ”, abordando foco, superação, mentalidade vencedora e liderança com propósito, conectando a determinação de desportistas ao mercado competitivo dos negócios.