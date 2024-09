LIDE Pará reúne empresários em seminário para analisar cenário econômico nacional

Empresários paraenses estiveram reunidos na noite desta terça-feira (03), em Belém, para analisar o cenário econômico nacional e seus impactos na realidade do estado. O seminário sobre economia, iniciativa do LIDE Pará, abordou as tendências do momento e repercussões locais. O grupo seleto teve uma palestra conduzida por especialistas do Banco BTG Pactual, diretamente do Rio de Janeiro.

O objetivo é proporcionar ao empresariado local novas perspectivas a partir da compreensão das tendências globais e seus impactos no contexto local, além dos desafios e oportunidades decorrentes dessas tendências. Álvaro Frasson, economista da BTG e palestrante do evento, considera que o momento atual demanda bastante análise, devido à atividade econômica forte que tem sido desenvolvida.

“Por exemplo, hoje de manhã foi divulgado o Produto Interno Bruto [PIB] do segundo trimestre, bem acima do esperado pelos economistas. O que é bom por um lado, claro que a atividade está crescendo mais, mas, por outro, isso gera uma preocupação para o Banco Central em relação à inflação. Tem um movimento de alta de juros, o que casa muito com esse momento de atividade forte e de inflação bastante resiliente”, diz Frasson.

O BTG tem diversos parceiros em vários setores da economia paraense. Travar novos negócios, visando o crescimento econômico de ambas as partes, está dentro do escopo de objetivos do banco e do evento. “É fundamental discutir isso na área macroeconômica, porque a gente fala muito de juros, inflação, e isso parece um tema meio distante, que fica em Brasília”.

“Mas, na verdade, quando a taxa de juros sobe, o custo de crédito fica mais caro, você pegar um dinheiro no banco vai ficar mais caro. A atividade crescer é bom, gera mais emprego, mas também a inflação está muito elevada e isso perde o poder de compra do trabalhador. Eu acho que a importância para a região se dá como em qualquer outra cidade do Brasil, que tem um impacto importante sobre a inflação e os juros”, completa o economista.

Fomento à economia

O seminário faz parte de uma sequência de eventos que o LIDE Pará realiza para os empresários locais. Gustavo Freitas, CEO da iniciativa, ressalta a importância de promover a atividade em Belém e pontuar o cenário econômico para quem atua na cidade. “Quando a gente fala de cenário nacional, a gente sempre traz isso para o nosso cenário local, não dá para você falar de nacional sem sentir as consequências disso aqui”.

“A ideia é que essas pessoas que estão participando desse evento consigam ter uma perspectiva de um banco renomado, que é o BTG, com nomes fortíssimos no mercado financeiro, entendam o que está acontecendo no mercado global, no mercado nacional e, também, como isso afeta a gente no cenário regional. É uma reunião, é um encontro de grandes empresários que vem somar, junto com o BTG, e falar sobre a economia”, acrescenta Gustavo.

Além de aproximar os empresários paraenses de outras perspectivas de negócios, o LIDE Pará também deverá promover eventos com políticos locais para que as necessidades do segmento sejam ouvidas. “A gente tem que, de alguma forma, aproximar o poder público do poder privado, dos empresários, e a gente quer que o LIDE seja essa porta de entrada, de aproximar empresários do poder público. Seja lá quem for o próximo prefeito, que ele entenda que aqui é uma oportunidade de união”, finaliza o CEO.

Evento agrega visão para investimentos locais

Roberto Xerfan, vice-presidente do LIDE Pará, pondera que o seminário sobre economia agrega diversas coisas, entre elas, como os investimentos locais podem ser realizados e agregados. “Nós temos construtoras, empresas de alimentação, empresas de turismo, então, uma empresa de turismo, que hoje é o que fomenta muito a economia, pode verificar um investimento correto que vai alavancar a atividade dela. Uma empresa de construção, pode verificar uma atividade econômica que pode melhorar a função social dela. Tudo gira em torno da economia, se nós trouxermos os segmentos certos, a tendência é justamente fomentar e crescer”, conclui.