Pará é destaque no 23º Fórum Empresarial LIDE no Rio

O potencial de investimentos do Pará foi um dos destaques do 23º Fórum Empresarial LIDE. O evento, que aconteceu de quinta (15) a sábado (17) no Rio de Janeiro, reuniu diversos líderes empresariais e autoridades do Brasil. Ronaldo Maiorana Jr., presidente do LIDE Pará, e Gustavo Freitas, CEO, acompanharam toda a programação, que teve como foco o desenvolvimento sustentável do Brasil.

O governador do Pará, Helder Barbalho, também participou do evento na sexta-feira (16), dia dedicado aos paineis. Na ocasião, Helder defendeu que o Pará tem “amplas oportunidades, seja em soluções baseadas na natureza, com o fortalecimento da floresta viva, na concessão de florestas e concessão de restauro para o mercado de carbono”. Além disso, Helder destacou o potencial para atração de investimentos privados em saneamento.

O evento incluiu debates sobre institucionalidade, democracia e segurança jurídica, seguidos por uma sessão dedicada ao desenvolvimento regional e à geração de emprego e renda. Além desses tópicos, foram discutidos os novos desafios no setor de mineração e energia, o impacto da transição energética na qualidade de vida nas cidades e as perspectivas para inovação e inteligência artificial.

Além do governador do Pará, o evento contou com a presença de importantes figuras como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o governador do Pará, Helder Barbalho, o ex-governador de São Paulo e fundador do LIDE, João Doria, e o ex-presidente da Shell Brasil, Cristiano Pinto da Costa. Também estiveram presentes o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o empresário Eike Batista.

Elo com empresariado nacional e internacional

Ronaldo Maiorana Jr também defendeu o potencial de investimentos no Pará e o papel do LIDE Pará. Ele destacou que a unidade do Pará “é uma ponte para que o empresariado local possa dialogar com o empresariado nacional e internacional por meio de todo o ecossistema LIDE”. Maiorana Jr informou também que o LIDE tem 20 unidades nacionais e outras 20 internacionais. “Nós somos o elo para abrir e construir esse diálogo”, reforçou.

Gustavo Freitas ressaltou a relevância do 23º Fórum Empresarial, destacando que o evento é fundamental por reunir líderes decisores para debater temas atuais e gerar soluções concretas. Ele expressou a satisfação do LIDE Pará em participar, mencionando a oportunidade de trocar experiências, promover o estado do Pará, e estabelecer novas parcerias e eventos futuros com empresários de diversos setores.

“Não se trata apenas de palestras ou conversas; deste Fórum surgem ideias e soluções, com a participação de governadores, parlamentares, ministros e grandes empresários. Nossa presença aqui foi extremamente positiva, pois tivemos a oportunidade de conversar com pessoas importantes de diversos setores e também com outros brasileiros que, assim como nós, têm suas unidades do LIDE em seus estados”, avaliou.

Segundo Freitas, eles retornam do Rio com agendas já marcadas para a próxima semana, "visando fechar novos eventos com estados interessados em conhecer o LIDE Pará e em fazer negócios com o empresariado paraense". Ele destacou que foi uma troca de experiências valiosa, na qual puderam apresentar o trabalho realizado no Pará, e convidar muitos a vivenciar o momento de entusiasmo proporcionado pela COP 30.