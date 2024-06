Lide Pará reúne empresários e autoridades locais e da China para discutir sobre desenvolvimento

Representantes empresariais do Brasil e do mundo se reuniram na manhã desta terça-feira (11) para celebrar as cinco décadas de parcerias comerciais sino-brasileiras e para discutir soluções sustentáveis para o desenvolvimento local e nacional. O encontro foi promovido pelo Lide Pará e conta com a presença de executivos de vários segmentos tanto dos setores privados como membros do poder público.

O presidente do Lide Pará, Ronaldo Maiorana Jr., iniciou o seu discurso celebrando a relação bilateral entre Brasil e China e destacando essa comemoração especialmente no ano em que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em Belém, em novembro de 2025.

“É nosso primeiro evento expositivo, justamente em parceria com o país, que é disparado o maior parceiro comercial do Estado do Pará, justamente no ano em que celebramos os 50 anos de relações bilaterais entre Brasil e China, e justamente no ano antecedente, de quando seremos anfitriões do mais importante evento sobre mudanças climáticas do planeta”, pontuou o presidente.

Segundo Ronaldo Maiorana Jr., a parceria entre os países não se resume apenas a trocas comerciais e de commodities, mas sim no entendimento mútuo da necessidade de garantia do direito ao pleno desenvolvimento. “Essa parceria do Pará com a China, creio eu, transcende meramente a trocas de commodities ou trocas comerciais, mas ela se baseia em valores compartilhados. Sendo o principal deles, é o de que ambos os Estados fazem uma defesa bem intransigente, do direito que os seus povos têm, ao pleno desenvolvimento”, apontou o paraense.

Durante a celebração, o ex-prefeito de São Paulo e presidente do Lide Brasil, João Doria, felicitou os líderes paraenses por meio de um vídeo. Para o CEO do Lide Pará, Gustavo Freitas, o evento é uma oportunidade para estimular as discussões em vários setores da economia. “Vamos falar de agronegócio, mineração, sustentabilidade, transição energética, e como o setor empresarial pode facilitar a vida de quem exporta para a China e de quem importa da China”, declarou.

A partir desta reunião, a expectativa é que o empresariado local consiga encontrar alternativas para essas problemáticas, ainda mais por conta da presesnça da presença de autoridades públicas na celebração. "O papel do líder é juntar empresários, juntar o setor público para que a gente consiga fazer uma aliança dos dois setores e, claro, devolver isso para a sociedade", frisou Gustavo Freitas.

“A importância desse evento é destacar a relação entre Brasil e China, que existe desde 1954. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e, aqui no Pará, nós temos agronegócio, agricultura e mineração. E nós temos que encontrar, nesse novo contexto, soluções sustentáveis para todos esses negócios", destaca o vice-presidente do Lide Pará, Roberto Xerfan Júnior. Segundo ele, com os interesses voltados para o estado, o evento de hoje "busca essa simbiose entre políticos e as empresas, para que os setores produtivos continuem produzindo, mas obedecendo a sustentabilidade que é tão necessária".

Sobre os resultados que devem ser alcançados com o encontro, Xerfan Júnior cita a reunião de ideias a partir da representatividade política. "Aqui, nós vamos estar com a vice-governadora, o secretário da Fazenda, deputados federais e estaduais. Que eles olhem para esses anseios e a gente possa justamente fazer com que as demandas sejam trabalhadas do ponto de vista político", afirma.

Atração de investimentos

Presente no evento, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, declarou que o Estado reconhece a importância do encontro com empresários para auxiliar na construção de novas parcerias.

“A gente sabe o quanto é importante estreitar os laços para trazer desenvolvimento econômico e sustentável para o Estado do Pará. Essa é uma grande oportunidade de mostrar o que o Pará vem realizando em termos de políticas públicas, buscando o desenvolvimento econômico, sustentável e social e também poder firmar mais parcerias para o nosso Estado”, evidenciou Ghassan.

Para o presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, este é um momento de orgulho, sobretudo com os potenciais negócios a serem gerados a partir da articulação dos membros do Lide Pará.“A China, hoje, é o maior parceiro comercial do Brasil, e tem interesse em investir no Estado, e essa é uma das preocupações do governador Helder, não só a ecologia, mas também gerar emprego no Estado”, reforçou,

Solidificar a relação entre sino-brasileira no Pará é um dos pontos chaves da articulação do Lide Pará, aponta o presidente do Lide China, Everton Monezzi. “Ao meu ver, estava faltando a comunicação aqui no Estado com empresários da China. Viemos para ajudar o Lide Pará, nesse momento importantíssimo perante os empresários do Pará em relação à China”, ressaltou.

“A China necessita de grandes produtores e quanto mais a gente tiver eventos como esse, apresentando a China, que está próxima, não só por ser um grande parceiro mas por necessitar dos produtos aqui do Norte”, disse Monezzi.