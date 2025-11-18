LibTalks segue com debate sobre mobilidade nesta terça-feira (18)
Convidados representam entidades do setor em diferentes esferas do poder
O LibTalks segue com debates na manhã desta terça-feira (18), às 11h, dessa vez, com a pauta de mobilidade em foco. A mediação é feita por Ney Messias, jornalista e diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal, que conversa com dois grandes nomes do setor de mobilidade em diferentes esferas do poder. Para esta conversa, Andrea Cavalcanti, gerente executiva do poder legislativo da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e Marcos dos Santos, diretor do Departamento de Regulação da Mobilidade e Trânsito Urbano na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades (MCid), apresentam.
A programação continua até sexta-feira (21), ampliando a discussão sobre mobilidade, desenvolvimento urbano, mudança climática e o futuro das cidades amazônicas. O tema faz parte de uma semana especial de conversas, pensada em parceria com o Ministério das Cidades e dedicada a abordar os desafios da região amazônica. Os diálogos se estendem até a sexta-feira (21), mesmo dia em que se encerram as atividades da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).
