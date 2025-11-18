LibTalks consolida Espaço Romulo Maiorana como palco de debates sobre o desenvolvimento do Pará

O LibTalks, série de debates contínuos do Grupo Liberal, está consolidando o Espaço Romulo Maiorana como um importante fórum de discussão sobre temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável e o futuro do Pará. Inaugurado em setembro, o estúdio multimídia, localizado na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, sedia nesta segunda semana da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) uma programação dedicada a cidades sustentáveis, em parceria com o Ministério das Cidades.

Idealizado pelo CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, o Espaço Romulo Maiorana conta com estrutura completa de áudio e vídeo, transmissão ao vivo e link dedicado de internet. Toda essa infraestrutura permite que os conteúdos gerados sejam distribuídos em todas as plataformas do Grupo Liberal.

O diretor executivo de Entretenimento, Promoções e Rádio Web, Ney Messias, destaca que o espaço terá uma agenda contínua, com rodas de conversa realizadas a cada 15 dias, sob o nome de LibTalks. Esses encontros abordarão questões diversas relacionadas ao Pará, que vão desde empreendedorismo sustentável até políticas públicas e inovação.

"Não importa o tipo de tecnologia que adotamos, nossa credibilidade é inegociável", pontua.

Messias reforça que, mesmo com o crescimento das novas tecnologias, o principal ativo do Grupo Liberal permanece sendo a credibilidade junto ao público.

Foco em cidades sustentáveis

Nesta semana, o LibTalks está em parceria com o Ministério das Cidades para uma sequência de debates que vai até sexta-feira (21). A programação começou na segunda-feira (17) com o tema de habitação e os desafios urbanos na Amazônia.

Essa série de encontros integra a programação dedicada a cidades sustentáveis e resilientes, alinhada ao momento em que Belém sedia a COP 30.