Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

LibTalks consolida Espaço Romulo Maiorana como palco de debates sobre o desenvolvimento do Pará

Estúdio multimídia do Grupo Liberal sedia nesta semana debates sobre cidades sustentáveis em parceria com o Ministério das Cidades

Gabriel da Mota
fonte

Espaço foi concebido para ser um local multiuso, com capacidade para 100 pessoas, dedicado a rodas de conversas sistemáticas e debates (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O LibTalks, série de debates contínuos do Grupo Liberal, está consolidando o Espaço Romulo Maiorana como um importante fórum de discussão sobre temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável e o futuro do Pará. Inaugurado em setembro, o estúdio multimídia, localizado na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, sedia nesta segunda semana da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) uma programação dedicada a cidades sustentáveis, em parceria com o Ministério das Cidades.

Idealizado pelo CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, o Espaço Romulo Maiorana conta com estrutura completa de áudio e vídeo, transmissão ao vivo e link dedicado de internet. Toda essa infraestrutura permite que os conteúdos gerados sejam distribuídos em todas as plataformas do Grupo Liberal.

O diretor executivo de Entretenimento, Promoções e Rádio Web, Ney Messias, destaca que o espaço terá uma agenda contínua, com rodas de conversa realizadas a cada 15 dias, sob o nome de LibTalks. Esses encontros abordarão questões diversas relacionadas ao Pará, que vão desde empreendedorismo sustentável até políticas públicas e inovação.

"Não importa o tipo de tecnologia que adotamos, nossa credibilidade é inegociável", pontua.

Messias reforça que, mesmo com o crescimento das novas tecnologias, o principal ativo do Grupo Liberal permanece sendo a credibilidade junto ao público.

Foco em cidades sustentáveis

Nesta semana, o LibTalks está em parceria com o Ministério das Cidades para uma sequência de debates que vai até sexta-feira (21). A programação começou na segunda-feira (17) com o tema de habitação e os desafios urbanos na Amazônia.

Essa série de encontros integra a programação dedicada a cidades sustentáveis e resilientes, alinhada ao momento em que Belém sedia a COP 30.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

libtalks

espaço romulo maiorana

grupo liberal
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

economia

Trump suspende tarifa de 40% sobre carne, café e outros produtos agrícolas do Brasil

Na ordem executiva divulgada pela Casa Branca, Trump cita a conversa telefônica que teve com o presidente Lula em 3 de outubro

20.11.25 19h37

financiamento

Vendas financiadas de veículos sobem 13,9% no Pará em outubro

Alta foi puxada principalmente pelo financiamento de motos, que cresceu 23,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a B3

20.11.25 11h30

SEGURANÇA NOS RIOS

Seguro fluvial cresce na Amazônia e impulsiona profissionalização da navegação

Arrecadação no Norte ultrapassa R$ 15 milhões e consolida ciclo de expansão

20.11.25 7h30

Economia

Mecanismo financeiro da OTCA busca US$ 250 milhões para proteger Amazônia

Proposta reforça cooperação regional e mira ações integradas de preservação e desenvolvimento

19.11.25 19h50

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Chance imperdível

Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 0,25 em Belém; saiba como participar

Prefeitura abre inscrições para participação presencial e virtual no leilão público de 600 veículos, entre carros e motos, retidos no pátio da Segbel

12.11.25 17h16

CARREIRAS

Pará deve gerar 12 mil empregos na indústria até 2027; saiba como se preparar

Indústria paraense vive fase de transformação e aposta em cursos voltados à inteligência artificial, automação e sustentabilidade; Senai e Fiepa ampliam programas de qualificação para preparar mão de obra diante do cenário.

17.11.25 8h30

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

turismo

Com alta de 32% na oferta de voos, Aeroporto de Belém prevê 72 mil passageiros durante feriadão

Movimentação durante o feriado prolongado da Consciência Negra deve ter aumento de 36% em comparação ao mesmo período do ano passado

19.11.25 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda