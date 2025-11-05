'O mundo inteiro quer o nosso açaí', explica Raphael Medeiros durante o LibTalks

Durante o LibTalks desta quarta-feira (5/11), no Espaço Rômulo Maiorana, em Belém, o administrador e diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Raphael Medeiros, destacou o papel da Amazônia na economia global e o potencial dos produtos regionais, como o açaí, que conquistaram o mundo.

O evento, promovido pelo Grupo Liberal, visa ampliar o debate sobre temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A iniciativa conta com apoio do Banco da Amazônia, Equatorial Energia e Sebrae, e é mediada pelo jornalista Ney Messias Júnior, diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal.

VEJA MAIS

Ao falar sobre o sucesso do açaí no cenário internacional, Medeiros explicou que a consolidação do fruto como produto global não aconteceu por acaso, mas sim por meio de uma combinação entre qualidade e estratégia de comunicação.

“Por que o açaí é o que é hoje? Porque o mundo inteiro o quer, né? Levaram para o mundo — não foi bem assim, mas do dia para a noite o mundo inteiro queria açaí. Sim, houve um esforço de algumas pessoas. Houve um esforço grande. Existem estudos relatando isso, que é o esforço da gastrodiplomacia”, disse Raphael.

Ele destacou ainda a importância de criar desejo nos consumidores, apontando que o desafio dos produtos amazônicos vai além da produção de qualidade. “Por que a gente consegue comprar aqui ingredientes da culinária coreana e, se sair daqui, não precisa ir muito longe, mas três estados para baixo, você não encontra um tucupi? Na época da universidade, a gente falava assim: ‘Precisa criar o desejo na pessoa’. E não é simples, principalmente quando se trata de gastronomia”, explicou.

Além de Raphael Medeiros, participaram desta edição da programação a jornalista Layse Santos e a geógrafa Kátia Garcez.

Exclusivo para convidados, o evento marcou o início de uma série de encontros que irão discutir inovação, empreendedorismo e o papel da Amazônia no cenário global, em preparação para a COP30, que será realizada em Belém em 2025.