'Estamos gostando mais do que somos', enfatiza Layse Santos durante o LibTalks

Jornalista destaca o fortalecimento da autoestima amazônica e defende incentivo a empresas e empreendedores da região

Hannah Franco
fonte

Layse Santos defende valorização de empreendedores amazônicos durante o LibTalks. (Carmem Helena/O Liberal)

A jornalista e empresária Layse Santos destacou o momento de valorização da identidade amazônica e a importância de fortalecer o mercado regional durante sua participação no LibTalks desta quarta-feira (5/11), realizado no Espaço Rômulo Maiorana, em Belém. O evento, promovido pelo Grupo Liberal, é uma iniciativa que busca ampliar o debate sobre temas essenciais para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

A programação conta com apoio do Banco da Amazônia, Equatorial Energia e Sebrae. A mediação é do jornalista Ney Messias Jr, diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal.

Durante sua fala, Layse ressaltou que o Pará e a Amazônia vivem um momento de renovação da autoestima coletiva, um período em que a região está “na moda”, o que deve gerar impactos não apenas culturais, mas também econômicos e financeiros, desde que as oportunidades sejam aproveitadas localmente.

“É importante fazer movimentos que incentivem que as empresas daqui contratem empreendedores daqui, fornecedores. Eu estou no mercado como empresária há mais de 20 anos e lembro que, conquistar uma vaga para ser fornecedora de uma empresa, era uma luta. A maioria eram empresas do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas ainda hoje não existe essa igualdade. Não vamos ser sonhadores, não existe. Mas já foi pior”, disse.

Layse destacou que o crescimento regional é resultado de esforço coletivo, mas que é preciso manter o engajamento. “Já demos muitos passos e nós temos que continuar como ativistas do nosso mercado. Contratem empresas amazônicas, empreendedores amazônicos, artistas amazônicos. E se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer pela gente”, continuou.

A jornalista finalizou sua fala enfatizando o momento de autoestima coletiva que a Amazônia vive, destacando a importância de transformar esse sentimento em ação. “Então vamos aproveitar esse momento de autoestima coletiva que nós estamos, gostando mais do que somos, né? Para colocar a nossa voz ativa.”

Além de Layse Santos, participaram do episódio a geógrafa Kátia Garcez e o diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Raphael Medeiros, com mediação de Ney Messias Jr.

Exclusivo para convidados, o evento marcou o início de uma série de encontros que irão discutir inovação, empreendedorismo e o papel da Amazônia no cenário global, em preparação para a COP30, que será realizada em Belém em 2025.

